Vești bune pentru români. Alimentul lor preferat are un preț mai mic ca oricând. Producătorii se plâng de prețurile scăzute

Carnea de porc, care este nelipsită de pe mesele românilor, a ajuns să fie mai ieftină ca niciodată. Oferta mare de la vitrine a adus o concurență imensă între produsele românești și cele de peste graniță. Spre exemplu, de la poarta fermei şi până în magazin, prețul la carnea de porc se îngrașă de zece ori.

Carnea de porc mai ieftină ca oricând

13 lei şi 99 de bani pe kilogram. Spata de porc fără os din Spania. Acelaşi preţ ca cea din România. Oferta nu este, însă, izolată, spun cumpărătorii. Preţurile cărnii de porc s-au temperat în ultima vreme. Paradoxal, carnea are acelaşi preţ, chiar dacă spaniolii, spre exemplu, au preţuri uşor mai mari la poarta fermei, susţin producătorii noştri. „Preţul cel mai mic din ţările de unde importăm noi preponderent carne de porc este peste un euro. Ar fi trebuit să avem un preţ mediu de 12 lei. Dar vedeţi că preţurile sunt mult mai sus de atât”, a declarat Adrian Bălăban, preşedintele APCPR, potrivit Observator News.

În medie, un român consumă aproape 40 de kilograme de carne de porc pe an. De la poarta fermei kilogramul pleacă la un cost de 4,20 lei și ajunge la vitrină la un preț și de 10 ori mai mare. Spre exemplu, în topul preferinţelor clienţilor se află ceafa de porc fără os, pe care o găsim astăzi la preţul de 38 de lei pe kilogram. „Noi consumăm ceafa de la şase milioane, şapte milioane de porci anual, dar consumăm spată sau pulpă de la 3 milioane de porci”, a declarat Adrian Bălăban, preşedintele APCPR.

„Spania are o supra-producţie. Pesta porcină africană, mai ales în România, a creat prejudicii foarte grave. Preţurile sunt pe o cădere dramatică, dar căderea asta este demult. N-am avut niciodată o creştere”, a declarat Sorin Minea, producător din industria cărnii. Datele de la Comisia de Clasificare a Carcaselor arată că la finalul lunii ianuarie preţul pentru 100 de kilograme de carcasă era de 137 de euro în România şi de 128 de euro în Spania, faţă de media UE de 147 de euro. Ţara noastră nu poate să îşi asigure mai mult de 40% din consum, spun cei din sector.

