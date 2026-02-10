Prima pagină » Actualitate » Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor

Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor

10 feb. 2026, 20:34, Actualitate
Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor

Traeth y Graig Ddu – în gaelică, sau Black Rock Sands – în engleză, este una dintre cele mai spectaculoase, dar și cele mai înșelătoare plaje din Marea Britanie. Plaja blestemată conform superstiților locale, a început de câțiva ani să înghită și mașini. De zeci de ani, localnicii asistă la același scenariu: mașini și autorulote rămân blocate în nisip, apoi sunt înghițite rapid de mare, iar recuperarea lor devine o cursă contra cronometru, preia și Click.

Plaja, situată în Țara Galilor, este una dintre puținele din regiune unde turiștii au voie să intre cu mașina direct pe nisip. Această libertate atrage anual mii de vizitatori, însă mulți nu cunosc riscurile ascunse ale zonei. Nisipul pare solid, dar poate deveni moale în câteva momente, iar panta lină face ca fluxul să înainteze cu o viteză surprinzătoare.

„Salvamarul de fiare”

În fiecare vară, între șase și zece vehicule ajung blocate, iar anul trecut numărul incidentelor ar fi ajuns la aproximativ 30. Cel care intervine cel mai des pentru salvarea vehiculelor este fermierul Dafydd Davies. Cu tractorul său, acesta a scos din apă nenumărate mașini rămase captive în nisip sau surprinse de creșterea rapidă a apei, relatează The Mirror

Pentru el, aceste intervenții au devenit parte din viața de zi cu zi. În 1980, a suferit un accident grav cu un utilaj agricol și a fost la un pas de moarte, pierzând un ochi. Experiența i-a schimbat modul în care privește pericolul și l-a făcut să ajute ori de câte ori are ocazia.

De-a lungul timpului, și-a pus terenul la dispoziție pentru aterizări ale ambulanței aeriene și, în urmă cu aproape un deceniu, a devenit voluntar „paznic al plajei”, intervenind de fiecare dată când turiștii au nevoie de ajutor.

Autoritățile au instalat avertismente, însă acestea nu pot fi amplasate chiar în zonele unde oamenii aleg să parcheze atunci când apa se retrage. Dorința de a fi cât mai aproape de mare îi face pe mulți să ignore riscurile.

Vizitatorii care aleg parcările oficiale primesc pliante cu programul mareelor și recomandări de siguranță, însă puțini le citesc. În zilele foarte aglomerate, plaja se transformă într-o parcare uriașă, cu peste o mie de mașini, iar coloanele de vehicule se întind până în satul apropiat Morfa Bychan.

Pentru a limita incidentele, accesul pe plajă este închis după ora 20, dar nici această măsură nu elimină complet pericolul.

Mașinile electrice, noua problemă

O provocare tot mai mare pentru cei care intervin o reprezintă mașinile electrice. Acestea sunt mai grele decât vehiculele clasice, iar când rămân blocate, se afundă mai adânc în nisip și devin mult mai dificil de scos.

Dafydd își amintește un incident petrecut în 2020, când un microbuz Volkswagen roz, adus pe plajă pentru o ședință foto cu tematică retro, a fost luat de mare în doar câteva minute. Incidentul s-a produs chiar în ziua aniversării soției sale, iar planurile de sărbătoare au fost înlocuite de o operațiune de salvare. Din păcate, mașina, evaluată la aproximativ 60.000 de lire, nu a mai putut fi recuperată.

Deși intervențiile sunt dese și adesea dificile, fermierul nu se plânge. Spune că ajutorul oferit comunității este la fel de firesc ca deszăpezirea drumurilor sau sprijinul acordat în timpul inundațiilor.

Recomandarea autorului: O insulă capricioasă accesibilă și cu mașina, scoasă la vânzare în Țara Galilor la preț de penthouse în București. Avantaje și dezavantaje

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Nume controversate pentru copii. Polemică aprinsă pe rețelele sociale după ce o femeie a ales nume neobișnuite
19:52
Nume controversate pentru copii. Polemică aprinsă pe rețelele sociale după ce o femeie a ales nume neobișnuite
DECIZIE Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă”
19:43
Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă”
ACTUALITATE Avertismentul nutriționiștilor. Cât îi costă de fapt mâncarea ieftină pe români
18:58
Avertismentul nutriționiștilor. Cât îi costă de fapt mâncarea ieftină pe români
SCANDALOS Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
18:32
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
RELIGIE Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine
18:20
Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine
INEDIT Explicațiile agresorului de polițiști din Constanța, după bătaie. „Eu mă așteptam ca iubita să vină cu niște sandvișuri, să mâncăm, să ne calmăm, dar a venit cu Poliția”
17:26
Explicațiile agresorului de polițiști din Constanța, după bătaie. „Eu mă așteptam ca iubita să vină cu niște sandvișuri, să mâncăm, să ne calmăm, dar a venit cu Poliția”
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cercetătorii au rezolvat un mister vechi de 100 de ani despre un fenomen care ne influențează zilnic
ECONOMIE Vești bune pentru români. Alimentul lor preferat are un preț mai mic ca oricând. Producătorii se plâng de prețurile scăzute
20:37
Vești bune pentru români. Alimentul lor preferat are un preț mai mic ca oricând. Producătorii se plâng de prețurile scăzute
INCIDENT Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul
20:06
Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
19:34
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
FLASH NEWS Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR
19:19
Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR
ECONOMIE Simpla setare a mașinii de spălat care reduce consumul de curent la jumătate
19:18
Simpla setare a mașinii de spălat care reduce consumul de curent la jumătate
VIDEO Imagini incredibile în Mogadishu. Un avion de pasageri a ajuns pe țărmul Oceanului Indian după o aterizare forțată, la doar 15 minute de la decolare
18:59
Imagini incredibile în Mogadishu. Un avion de pasageri a ajuns pe țărmul Oceanului Indian după o aterizare forțată, la doar 15 minute de la decolare

Cele mai noi

Trimite acest link pe