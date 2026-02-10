Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor

Traeth y Graig Ddu – în gaelică, sau Black Rock Sands – în engleză, este una dintre cele mai spectaculoase, dar și cele mai înșelătoare plaje din Marea Britanie. Plaja blestemată conform superstiților locale, a început de câțiva ani să înghită și mașini. De zeci de ani, localnicii asistă la același scenariu: mașini și autorulote rămân blocate în nisip, apoi sunt înghițite rapid de mare, iar recuperarea lor devine o cursă contra cronometru, preia și Click.

Plaja, situată în Țara Galilor, este una dintre puținele din regiune unde turiștii au voie să intre cu mașina direct pe nisip. Această libertate atrage anual mii de vizitatori, însă mulți nu cunosc riscurile ascunse ale zonei. Nisipul pare solid, dar poate deveni moale în câteva momente, iar panta lină face ca fluxul să înainteze cu o viteză surprinzătoare.

„Salvamarul de fiare”

În fiecare vară, între șase și zece vehicule ajung blocate, iar anul trecut numărul incidentelor ar fi ajuns la aproximativ 30. Cel care intervine cel mai des pentru salvarea vehiculelor este fermierul Dafydd Davies. Cu tractorul său, acesta a scos din apă nenumărate mașini rămase captive în nisip sau surprinse de creșterea rapidă a apei, relatează The Mirror

Pentru el, aceste intervenții au devenit parte din viața de zi cu zi. În 1980, a suferit un accident grav cu un utilaj agricol și a fost la un pas de moarte, pierzând un ochi. Experiența i-a schimbat modul în care privește pericolul și l-a făcut să ajute ori de câte ori are ocazia.

De-a lungul timpului, și-a pus terenul la dispoziție pentru aterizări ale ambulanței aeriene și, în urmă cu aproape un deceniu, a devenit voluntar „paznic al plajei”, intervenind de fiecare dată când turiștii au nevoie de ajutor.

Autoritățile au instalat avertismente, însă acestea nu pot fi amplasate chiar în zonele unde oamenii aleg să parcheze atunci când apa se retrage. Dorința de a fi cât mai aproape de mare îi face pe mulți să ignore riscurile.

Vizitatorii care aleg parcările oficiale primesc pliante cu programul mareelor și recomandări de siguranță, însă puțini le citesc. În zilele foarte aglomerate, plaja se transformă într-o parcare uriașă, cu peste o mie de mașini, iar coloanele de vehicule se întind până în satul apropiat Morfa Bychan.

Pentru a limita incidentele, accesul pe plajă este închis după ora 20, dar nici această măsură nu elimină complet pericolul.

Mașinile electrice, noua problemă

O provocare tot mai mare pentru cei care intervin o reprezintă mașinile electrice. Acestea sunt mai grele decât vehiculele clasice, iar când rămân blocate, se afundă mai adânc în nisip și devin mult mai dificil de scos.

Dafydd își amintește un incident petrecut în 2020, când un microbuz Volkswagen roz, adus pe plajă pentru o ședință foto cu tematică retro, a fost luat de mare în doar câteva minute. Incidentul s-a produs chiar în ziua aniversării soției sale, iar planurile de sărbătoare au fost înlocuite de o operațiune de salvare. Din păcate, mașina, evaluată la aproximativ 60.000 de lire, nu a mai putut fi recuperată.

Deși intervențiile sunt dese și adesea dificile, fermierul nu se plânge. Spune că ajutorul oferit comunității este la fel de firesc ca deszăpezirea drumurilor sau sprijinul acordat în timpul inundațiilor.

