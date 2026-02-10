Prima pagină » Știri politice » Alt dezastru, tot alt vinovat. Ministra Mediului aruncă vina pe Hidrolectrica pentru criza apei din Argeș

Alt dezastru, tot alt vinovat. Ministra Mediului aruncă vina pe Hidrolectrica pentru criza apei din Argeș

Ruxandra Radulescu
10 feb. 2026, 20:51, Știri politice

Diana Buzoianu, ministra Mediului, a vorbit la B1 TV despre dezastrul crizei de apă din Argeș.

„Știm și noi cât spun public Hidroelectrica și operatorul de apă potabilă. Toată lumea știe de lucrarea de la Vidraru, dar puțini știu că barajul aparține de Hidroelectrica. În aceste luni multe întrebări au venit la ministerul mediului, dar acest baraj nu e la noi, e gestionat de Ministerul Energiei. Pentru că o companie nu și-a făcut investiții 50 de ani acum nu are posibilitatea să trateze aceasta apă.

Este doar în subordinea Ministerului Energiei, barajul e administrat de Hidroelectrica, lucrările sunt gestionate de ei. Apa potabilă este gestionată de o companie a consiliului local, nu și-a făcut investiții. Primăria, consiliul local și această companie nu au alocat banii necesari.”

 

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR
19:19
Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR
EXCLUSIV 11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională!”
16:58
11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională!”
FLASH NEWS Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”
16:32
Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”
CONTROVERSĂ „Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
16:30
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
FLASH NEWS Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
16:25
Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
NEWS ALERT Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este în conflict de interese administrativ. Ce urmează
16:23
Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este în conflict de interese administrativ. Ce urmează
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cercetătorii au rezolvat un mister vechi de 100 de ani despre un fenomen care ne influențează zilnic
EDITORIAL Patrick André de Hillerin: În penibil cu satelitul
21:00
Patrick André de Hillerin: În penibil cu satelitul
ECONOMIE Vești bune pentru români. Alimentul lor preferat are un preț mai mic ca oricând. Producătorii se plâng de prețurile scăzute
20:37
Vești bune pentru români. Alimentul lor preferat are un preț mai mic ca oricând. Producătorii se plâng de prețurile scăzute
ACTUALITATE Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor
20:34
Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor
INCIDENT Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul
20:06
Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul
INEDIT Nume controversate pentru copii. Polemică aprinsă pe rețelele sociale după ce o femeie a ales nume neobișnuite
19:52
Nume controversate pentru copii. Polemică aprinsă pe rețelele sociale după ce o femeie a ales nume neobișnuite
DECIZIE Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă”
19:43
Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe