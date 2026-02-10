Alt dezastru, tot alt vinovat. Ministra Mediului aruncă vina pe Hidrolectrica pentru criza apei din Argeș

Diana Buzoianu, ministra Mediului, a vorbit la B1 TV despre dezastrul crizei de apă din Argeș.

„Știm și noi cât spun public Hidroelectrica și operatorul de apă potabilă. Toată lumea știe de lucrarea de la Vidraru, dar puțini știu că barajul aparține de Hidroelectrica. În aceste luni multe întrebări au venit la ministerul mediului, dar acest baraj nu e la noi, e gestionat de Ministerul Energiei. Pentru că o companie nu și-a făcut investiții 50 de ani acum nu are posibilitatea să trateze aceasta apă.

Este doar în subordinea Ministerului Energiei, barajul e administrat de Hidroelectrica, lucrările sunt gestionate de ei. Apa potabilă este gestionată de o companie a consiliului local, nu și-a făcut investiții. Primăria, consiliul local și această companie nu au alocat banii necesari.”