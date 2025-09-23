Victor Ponta: „Este prima dată în istoria României, când la Adunarea Generală a ONU nu merge șeful de stat sau de Guvern”

Victor Ponta, fostul premier al României, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că „este prima dată în istoria României, când la Adunarea Generală a ONU nu merge șeful de stat sau de Guvern”.

„Oamenii, acolo la ONU, au o singură problemă adevărată, ce se întâmplă în Palestina, Israel, Ucraina. Doamna Țoiu se luptă cu cele trei drone, în condițiile în care este pentru prima dată în istoria României, când la Adunarea Generală a ONU nu merge șeful de stat sau de Guvern.

Ponta a mai precizat, de asemenea, că „este prima dată când primul-ministru al României merge la Bruxelles și nu se vede cu președintele Comisiei Europene. Primul ministru al României este omologul președintelui Comisiei Europene”