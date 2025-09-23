Victor Ponta ironizează discursul în engleză al Oanei Țoiu la ONU: „Engleză de lemn / Eu vorbesc 5 limbi, la ce mi-a folosit”

Victor Ponta a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” momentul în care ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a adresat în limba engleză oficialilor prezenți la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU.

„Eu sunt personajul din bancul ăla care a zis în engleză, în italiană, în turcă, în engleză, și ăla a zis: „și la ce i-a folosit”. Eu dacă vorbesc cinci limbi, la ce-mi folosește. …Într-o engleză de lemn, a spus că „noi condamnăm Rusia”. Ok. Care-i rolul României în chestia asta, în afară de a fi 17-a vioară… „, a menționat Victor Ponta.