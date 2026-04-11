Prima pagină » Actualitate » „Vin aici să mă calmez". Un bărbat din Cipru vizitează în fiecare an Iașul, din 1998 încoace

Un bărbat din Cipru vizitează în fiecare an Iașul / Sursa FOTO: zdi.ro

Un bărbat din Cipru se întoarce an de an în România, la Iași, scrie publicația Ziarul de Iași. El spune că în Copou se liniștește și găsește calmul de care are nevoie.

Povestind despre cum arată localitatea, bărbatul spune că s-a schimbat radical în tot acest timp, din 1998 încoace.

Bărbatul din Cipru: „Îmi place foarte mult Iașul”

S-a căsătorit cu o ieșeancă, iar prin această legătură ajunge în capitala Moldovei de două sau chiar trei ori pe an. Merge în vizită la socri, rude și prieteni, dar caută să descopere și alte locuri.

Cel mai mult îl atrage atmosfera orașului, recunoaște cipriotul.

„Îmi place foarte mult Iașul. Prima dată am venit în ’98 și s-a schimbat 100%. Acum e foarte frumos. Vin la Iași să mă calmez. E un loc care îți dă o stare de bine. Aici sunt oameni buni, calzi. Mă simt în siguranță, nu mi-e teamă că mi s-ar putea întâmpla ceva”, spune bărbatul din Cipru.

Printre locurile dragi pe care nu le ratează când vine în Copou se numără Palatul Culturii și zona din jur, precum și Catedrala Mitropolitană, unde merge să se închine la Sfânta Parascheva.

Citește aici ce crede cipriotul despre prețuri.

