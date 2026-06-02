Recidivist trimis în judecată pentru fals informatic în formă continuată la sesizarea președintelui Nicușor Dan. Motivele din rechizitoriu

Adina Anghelescu
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 a trimis, azi, un inculpat care în 2025 s-a folosit de identitatea mai multor persoane, inclusiv de cea a șefului de cabinet al lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei. El solicita, prin intermediul unor conturi fictive de whatsapp, mai multor organizatori de evenimente, bilete pentru actualul Președinte al României și soția acestuia. În trecut Constantin Dragomir a mai fost și fiul „Guvernatorului Mugur Isărescu”

Conform rechizitoriului, Constantin Dragomir, care figurează ca fiind administrator al unei firme și e cunoscut drept consumator de distracție, a folosit mai multe conturi fictive de whatsapp, prezentându-se drept director al cabinetului Primarului General și a contactat diverși organizatori de evenimente precum Beach Please, Nuba, Loft, Fratelli, Akcent, Oana Radu, Gaia, SAGA, pentru a primi acces gratuit pentru Nicușor Dan, soția lui și alte persoane.

Din datele obținute de Gândul reiese că sesizarea a fost făcută, în martie 2025, chiar de actualul Președinte Nicușor Dan în perioada când era încă Primar general.

În urma perchezițiilor domiciliare și informatice, procurorii au stabilit că Dragomir se face vinovat de fals informatic în formă continuată, fiind vorba de 194 de acte materiale.

El s-a mai folosit și de numele altor persoane, dându-se drept fiul Guvernatorului Mugur Isărescu sau Paul Anghel de la ANAF  pentru a face rost de invitații la diverse evenimente.

Constantin Dragomir este recidivist, a avut o condamnare de 7 ani în 2015 și se află, din 17 iulie 2025, sub măsura controlului judiciar.

În timpul anchetei, inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.

