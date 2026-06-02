Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat la DNA

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a ajuns în urmă cu puțin timp la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), secția militară, pentru a fi audiat. Generalul Gheorghiță Vlad nu a făcut nicio declarație la intrarea în sediul DNA și a evitat dialogul cu jurnaliștii prezenți la fața locului. Surse judiciare afirmă că dosarul în care a fost chemat înaltul ofițer ar privi fapte de abuz în serviciu şi trafic de influenţă.

Șeful Armatei Române a fost însoțit de gărzi de corp, însă până la această oră nu există informații oficiale privind motivul prezenței sale la DNA și nici calitatea în care a fost chemat de procurorii anticorupție, conform Știripesurse.ro

Prezența la DNA a celui mai înalt militar activ din România vine într-un context sensibil pentru instituțiile din domeniul apărării, iar lipsa unor explicații oficiale a generat numeroase speculații.

La acest moment nu este clar dacă generalul Gheorghiță Vlad a fost convocat în calitate de martor, persoană care poate furniza informații într-un dosar aflat în lucru sau într-o altă calitate procesuală.

