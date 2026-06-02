Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate și ce se întâmplă în București. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate, acesta este tabloul general la început de iunie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Mare parte din țară a fost „prinsă” sub cod galben de ploi, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Cerul este mai mult înnorat și s-au acumulat cantități de apă de 15…25 l/mp.

Pe spații mici s-au acumulat chiar și 40…60 l/mp.

ANM: „În București va crește probabilitatea pentru averse însoțite de descărcări electrice”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis noi informații despre evoluția vremii.

„Astăzi vom avea vreme în general instabilă. În cea mai mare parte a Transilvaniei, în partea de nord și este a Munteniei, în nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi înnorări temporare accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-25l/m² și izolat de 30-40l/m².

În restul țării, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general între 17 și 26°.

În București vor fi înnorări temporare și, mai ales după-amiaza și seara, va crește probabilitatea pentru averse însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25°”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

