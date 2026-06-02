Un puști din Dâmbovița a dispărut chiar de Ziua Copilului. Marian Alexandru este căutat de familie și autorități

Maya Radu
Un  puști din Dâmbovița a dispărut chiar de Ziua Copilului. Marian a dispărut chiar pe 1 iunie. Familia și autoritățile îl caută în aceste momente.

Marian Alexandru a plecat de acasă, chiar de Ziua Copilului. Nu s-a mai întors, așa că familia a alertat autoritățile. În cursul nopții trecute, în jurul orei 00:00, polițiștii din Mătăsaru au fost sesizați că BADEA MARIAN ALEXANDRU, în vârstă de 14 ani, a plecat la data de 1 iunie, în jurul orei 14:00, de la domiciliul din comuna Mătăsaru și nu a mai revenit până în acest moment.

Acesta purta o geacă de culoare neagră, tricou alb și pantaloni negri.

Semnalmente: 1,70 m înălțime, 75 kg, păr brunet, ochi căprui.

Familia, prietenii, oamenii din comunitate și autoritățile îl caută de ore bune. Persoanele care dețin informații utile în vederea identificării minorului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

