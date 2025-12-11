„Violarea de domiciliu” se poate pedepsi cu închisoare până la trei ani. Nu este vorba doar despre pătrunderea într-o locuinţă

Un gest făcut „fără voie” sau o intrare considerată nevinovată pot deveni, în ochii legii, o infracțiune serioasă. Violarea de domiciliu rămâne una dintre cele mai sensibile situații reglementate de Codul penal, tocmai pentru că atinge direct spațiul în care fiecare persoană ar trebui să se simtă în siguranță. Mulți cred că este vorba doar despre intrarea cu forța într-o casă, însă legislația merge mult mai departe. În 2025, regulile sunt clare, iar consecințele pot ajunge până la trei ani de închisoare.

În România, violarea de domiciliu este o infracţiune prevăzută în Codul penal nu se referă doar la pătrunderea fără drept într-un spațiu privat, ci și la refuzul unei persoane de a părăsi acel spațiu la solicitarea titularului.

Legea nu se limitează doar la locuință în sensul clasic, ci protejează orice încăpere, curte sau anexă care face parte din domiciliul unei persoane.

Pentru violarea de domiciliu, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Dacă fapta este comisă în condiții considerate agravante – cum ar fi în timpul nopții, de către o persoană înarmată sau prin folosirea unei calități false – pedeapsa poate crește la închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Legea acoperă nu doar pătrunderea într-o locuință, ci și accesul neautorizat în spațiile adiacente, cum ar fi garajele, anexele sau curțile împrejmuite. Chiar și în lipsa unei intrări fizice în casă, accesul în aceste zone este considerat o atingere gravă adusă intimității.

Cum pornește urmărirea penală

Acțiunea penală se pune în mișcare, de regulă, la plângerea persoanei vătămate. Victima trebuie să sesizeze autoritățile pentru ca ancheta să înceapă. Există însă situații speciale în care pătrunderea într-un domiciliu este permisă de lege, de exemplu în cazul executării unui mandat sau pentru prevenirea unui pericol imediat.

Infracțiunea de violare de domiciliu apără dreptul fundamental la viață privată și la siguranță. Legea sancționează atât intrările forțate, cât și situațiile în care cineva ignoră consimțământul proprietarului sau tulbură în mod nejustificat spațiul personal. Este una dintre garanțiile esențiale ale respectării intimității fiecărui cetățean.