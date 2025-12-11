Prima pagină » Știri externe » SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl

SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl

11 dec. 2025, 14:15, Știri externe
SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl

Statele Unite s-au opus rezoluției Adunării Generale a ONU inițiate de Ucraina în data de 10 decembrie, privind efectele dezastrului de la Cernobîl, deoarece documentul includea referințe la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și Agenda 2030, în loc să se concentreze exclusiv pe siguranța și cooperarea nucleară, arată Kyiv Post.

Conform informațiilor oficiale, Adunarea Generală a ONU a aprobat rezoluția propusă de Ucraina și alte state, care vizează colaborarea internațională și coordonarea acțiunilor pentru cercetarea, reducerea și limitarea efectelor dezastrului de la Cernobîl. Pe lângă SUA, Rusia, Belarus, China, Coreea de Nord, Nicaragua și Niger au votat împotriva documentului, sugerând un conflict de interese internaționale care, aparent, depășesc problema Cernobîl. Mai mult, Belarus a propus o variantă proprie, însă, la sugestia delegației ucrainene, aceasta a fost retrasă de la vot.

Ce conține rezoluția respinsă de SUA

Textul evidențiază, în primul rând, efectele persistente ale exploziei nucleare și necesitatea unui sprijin constant pentru zonele afectate.
Rezoluția menționează, de asemenea, atacul cu drone rusești din 14 februarie 2025, asupra Sarcofagului/Arcului de la Cernobîl, care a compromis eforturile internaționale de protecție. Pe deasupra, documentul oficializează în continuare utilizarea transliterării ucrainene „Chornobîl” în toate materialele ONU, inclusiv în denumirea oficială a Zilei Internaționale a Comemorării din 26 aprilie, prevăzând, în plus, și o sesiune specială a Adunării Generale care marchează cea de-a 40-a aniversare a tragediei nucleare.

Efectele rezoluției ONU

În rezoluția adoptată cu 97 de voturi favorabile, Adunarea Generală face apel la statele membre și la toți partenerii interesați „să sprijine cooperarea internațională privind problema Cernobîl, în vederea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în regiunile afectate de dezastrul de la Cernobîl, inclusiv prin parteneriate, inovare și investiții”.

Un moment istoric pozitiv sau amplificarea opiniilor anti-Kiev?

„Adoptarea rezoluției reprezintă un pas important spre depășirea consecințelor dezastrului de la Cernobîl, o recunoaștere a amenințărilor tot mai mari la adresa securității nucleare globale din cauza acțiunilor iresponsabile ale statului agresor și o contribuție semnificativă la restabilirea adevărului și justiției istorice” a declarat oficial Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Cu toate că adoptarea de către Adunarea Generală a ONU a rezoluției privind dezastrul de la Cernobîl este considerată o etapă pozitivă în securitatea nucleară globală, poziția nefavorabilă a SUA față de această rezoluție pare să aibă un impact mult mai profund asupra ordinii internaționale.

În acest sens, e oare posibil ca ralierea graduală a Washington DC față de Moscova și „prietenii” ei să dea tonul unui nou curent internațional anti-Kiev? Din perspectiva americană, mesajul rezoluției pe tema securității nucleare este diluat și aliniat la obiective politice mai largi. Această poziție a plasat SUA alături de Rusia, preferându-se, astfel, o rezoluție mai restrânsă și tehnică, axată exclusiv pe gestionarea impactului dezastrului, nu pe contextul său geopolitic.

Recomandările autorului:

Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Peste 30 de țări se vor alătura. Rutte, întâlnire cu Merz la Berlin

Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor

Unde a fost văzut Kim Jong-un la scurt timp după moartea subită a ambasadorului Rusiei în Coreea de Nord

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
14:06
În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
EXTERNE Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
13:58
Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
EXTERNE Unde a fost văzut Kim Jong-un la scurt timp după moartea subită a ambasadorului Rusiei în Coreea de Nord
13:25
Unde a fost văzut Kim Jong-un la scurt timp după moartea subită a ambasadorului Rusiei în Coreea de Nord
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 796. Israelul redeschide tranzitul de ajutor umanitar spre Gaza
12:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 796. Israelul redeschide tranzitul de ajutor umanitar spre Gaza
CONTROVERSĂ 🚨 Wall Street Journal: SUA au trimis Europei propuneri pentru reintegrarea Rusiei în economia globală. Cum vrea Washingtonul să scoată Moscova din impas
12:19
🚨 Wall Street Journal: SUA au trimis Europei propuneri pentru reintegrarea Rusiei în economia globală. Cum vrea Washingtonul să scoată Moscova din impas
EXTERNE Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Moscovei și a mai multor regiuni. Toate cele patru aeroporturi din capitala rusă au fost închise
12:03
Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Moscovei și a mai multor regiuni. Toate cele patru aeroporturi din capitala rusă au fost închise
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cele mai bune 12 cărți din toate timpurile. Clasicii care au schimbat lumea
METEO Experții ANM: Efectele vortexului polar ar putea fi resimțite în România înainte de Crăciun
14:10
Experții ANM: Efectele vortexului polar ar putea fi resimțite în România înainte de Crăciun
ECONOMIE „Taxa Temu” a trecut de CCR. Cât se plătește, de la 1 ianuarie 2026, pentru coletele din afara UE
14:06
„Taxa Temu” a trecut de CCR. Cât se plătește, de la 1 ianuarie 2026, pentru coletele din afara UE
UTILE La ce temperatură să îți setezi centrala în 2026, în funcție de cameră. Regula celor 19°C nu aduce economie și confort
14:03
La ce temperatură să îți setezi centrala în 2026, în funcție de cameră. Regula celor 19°C nu aduce economie și confort
JUSTIȚIE Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
14:00
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
EXCLUSIV Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
14:00
Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
METEO Când vin ninsorile în România, potrivit ANM. Prognozele pe regiuni
13:44
Când vin ninsorile în România, potrivit ANM. Prognozele pe regiuni

Cele mai noi