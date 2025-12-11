Statele Unite s-au opus rezoluției Adunării Generale a ONU inițiate de Ucraina în data de 10 decembrie, privind efectele dezastrului de la Cernobîl, deoarece documentul includea referințe la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și Agenda 2030, în loc să se concentreze exclusiv pe siguranța și cooperarea nucleară, arată Kyiv Post.

Conform informațiilor oficiale, Adunarea Generală a ONU a aprobat rezoluția propusă de Ucraina și alte state, care vizează colaborarea internațională și coordonarea acțiunilor pentru cercetarea, reducerea și limitarea efectelor dezastrului de la Cernobîl. Pe lângă SUA, Rusia, Belarus, China, Coreea de Nord, Nicaragua și Niger au votat împotriva documentului, sugerând un conflict de interese internaționale care, aparent, depășesc problema Cernobîl. Mai mult, Belarus a propus o variantă proprie, însă, la sugestia delegației ucrainene, aceasta a fost retrasă de la vot.

Ce conține rezoluția respinsă de SUA

Textul evidențiază, în primul rând, efectele persistente ale exploziei nucleare și necesitatea unui sprijin constant pentru zonele afectate.

Rezoluția menționează, de asemenea, atacul cu drone rusești din 14 februarie 2025, asupra Sarcofagului/Arcului de la Cernobîl, care a compromis eforturile internaționale de protecție. Pe deasupra, documentul oficializează în continuare utilizarea transliterării ucrainene „Chornobîl” în toate materialele ONU, inclusiv în denumirea oficială a Zilei Internaționale a Comemorării din 26 aprilie, prevăzând, în plus, și o sesiune specială a Adunării Generale care marchează cea de-a 40-a aniversare a tragediei nucleare.

Efectele rezoluției ONU

În rezoluția adoptată cu 97 de voturi favorabile, Adunarea Generală face apel la statele membre și la toți partenerii interesați „să sprijine cooperarea internațională privind problema Cernobîl, în vederea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în regiunile afectate de dezastrul de la Cernobîl, inclusiv prin parteneriate, inovare și investiții”.

Un moment istoric pozitiv sau amplificarea opiniilor anti-Kiev?

„Adoptarea rezoluției reprezintă un pas important spre depășirea consecințelor dezastrului de la Cernobîl, o recunoaștere a amenințărilor tot mai mari la adresa securității nucleare globale din cauza acțiunilor iresponsabile ale statului agresor și o contribuție semnificativă la restabilirea adevărului și justiției istorice” a declarat oficial Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Cu toate că adoptarea de către Adunarea Generală a ONU a rezoluției privind dezastrul de la Cernobîl este considerată o etapă pozitivă în securitatea nucleară globală, poziția nefavorabilă a SUA față de această rezoluție pare să aibă un impact mult mai profund asupra ordinii internaționale.

În acest sens, e oare posibil ca ralierea graduală a Washington DC față de Moscova și „prietenii” ei să dea tonul unui nou curent internațional anti-Kiev? Din perspectiva americană, mesajul rezoluției pe tema securității nucleare este diluat și aliniat la obiective politice mai largi. Această poziție a plasat SUA alături de Rusia, preferându-se, astfel, o rezoluție mai restrânsă și tehnică, axată exclusiv pe gestionarea impactului dezastrului, nu pe contextul său geopolitic.

Recomandările autorului: