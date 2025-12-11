Prima pagină » Justiție » Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”

Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”

11 dec. 2025, 14:00, Justiție

Ministrul Justiției a reacționat după conferința de presă organizată de Curtea de Apel București , în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Întâlnirea a fost marcată de tensiuni între jurnaliști și șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie.

Radu Marinescu a declarat că declarațiile de la conferința de presă de la Curtea de Apel au fost necesare, având în vedere faptul că investigația jurnalistică a scos în evidență problemele din sistemul societății. Ministrul Justiției susține că magistratura va trebui să analizeze dezvăluirile din documentarul Recorder și să dea un răspuns societății.

Am urmărit și eu conferința de presă; cred că este un demers adecvat, pentru că, în contextul în care o investigație jurnalistică indiferent de cine este făcută scoate în evidență unele potențiale probleme dintr-un sistem al societății, inclusiv justiția, este corect ca aceste probleme să fie abordate în mod direct, să fie investigate și evaluate și, dacă există responsabilități, ca acestea să fie asumate.

Atâta timp cât, în investigația Recorder, se invocau cazuri concrete de presupusă manipulare a justiției pentru anumite finalități judiciare, nu poate fi intervenția ministrului Justiției asupra unei soluții; dar este responsabilitatea magistraturii, prin instrumentele sale specifice, să analizeze aceste chestiuni și să dea un răspuns societății.

Constat că la Curtea de Apel București se face un astfel de demers și se dau răspunsuri pe chestiuni semnalate în acel reportaj”, a declarat Radu Marinescu, pentru Antena 3 .

Marinescu: ”Adevărul în justiție se stabilește pe baza de probe”

Întrebat care este instituția care ar trebui să facă lumină în acest caz, astfel încât românii să aibă încredere în justiție, Marinescu a declarat: ”Fiecare, potrivit competențelor sale, atâta timp cât unele probleme sunt puse în dezbatere publică, categoric trebuie investigate. Dacă se invocă o astfel de ipoteză legată de o dublă calitate a acelui judecător, atunci, sigur, legea spune cine face investigațiile respective și lămurește această situație. Dacă se invocă anumite motive personale ale unor participanți la acest reportaj acest lucru trebuie analizat și stabilit. Cine face acest lucru? Legea.

În 2022 am adoptat legile justiției , când le-am adoptat, au fost considerate un progres în ceea ce privește independența justiției și au fost evaluate ca atare de către comisii. Aceste legi stabilesc arhitectura sistemului judiciar și dau magistraților posibilitatea ca, prin majoritate, să își aleagă membrii în CSM; dau CSM-ului responsabilități privind cariera acestora și dau inspecției judiciare obligația de a face verificări disciplinare în mod onest și pe baza de probe, care să stabilească dacă un magistrat a greșit sau dacă conducerea instanțelor a greșit. Așadar, răspunsul meu este foarte clar: responsabilitatea de a analiza situații concrete revine celor care au competențele potrivit legii de a le analiza. Mass-media are un rol important , acela ca, într-o societate democratică, să investigheze situații, să le prezinte; ele trebuie să primească răspuns, dar pe baza de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe baza de probe”, a declarat ministrul justiției.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel Bucureşti îl susține pe Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder: Tot ce a spus este adevărat. Suntem terorizaţi
12:56
Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel Bucureşti îl susține pe Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder: Tot ce a spus este adevărat. Suntem terorizaţi
LIVE 🚨 Scandal uriaș în Justiție. Un judecător de la Curtea de Apel București contrazice conducerea în conferința de presă, judecătorii „detonează” înregistrări fără precedent cu magistratul din documentarul Recorder. Acesta țipa în ședința de judecată și ar fi lovit un alt judecător
11:34
🚨 Scandal uriaș în Justiție. Un judecător de la Curtea de Apel București contrazice conducerea în conferința de presă, judecătorii „detonează” înregistrări fără precedent cu magistratul din documentarul Recorder. Acesta țipa în ședința de judecată și ar fi lovit un alt judecător
FLASH NEWS Radu Marinescu reacționează după documentarul Recorder: „Este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție”
20:51
Radu Marinescu reacționează după documentarul Recorder: „Este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție”
JUSTIȚIE Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
19:44
Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
CONTROVERSĂ Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
19:04
Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
ULTIMA ORĂ ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță
14:59
ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cele mai bune 12 cărți din toate timpurile. Clasicii care au schimbat lumea
CONTROVERSĂ SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
14:15
SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
METEO Experții ANM: Efectele vortexului polar ar putea fi resimțite în România înainte de Crăciun
14:10
Experții ANM: Efectele vortexului polar ar putea fi resimțite în România înainte de Crăciun
ECONOMIE „Taxa Temu” a trecut de CCR. Cât se plătește, de la 1 ianuarie 2026, pentru coletele din afara UE
14:06
„Taxa Temu” a trecut de CCR. Cât se plătește, de la 1 ianuarie 2026, pentru coletele din afara UE
ULTIMA ORĂ În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
14:06
În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
UTILE La ce temperatură să îți setezi centrala în 2026, în funcție de cameră. Regula celor 19°C nu aduce economie și confort
14:03
La ce temperatură să îți setezi centrala în 2026, în funcție de cameră. Regula celor 19°C nu aduce economie și confort
EXCLUSIV Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
14:00
Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA

Cele mai noi