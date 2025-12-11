Ministrul Justiției a reacționat după conferința de presă organizată de Curtea de Apel București , în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Întâlnirea a fost marcată de tensiuni între jurnaliști și șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie.

Radu Marinescu a declarat că declarațiile de la conferința de presă de la Curtea de Apel au fost necesare, având în vedere faptul că investigația jurnalistică a scos în evidență problemele din sistemul societății. Ministrul Justiției susține că magistratura va trebui să analizeze dezvăluirile din documentarul Recorder și să dea un răspuns societății.

”Am urmărit și eu conferința de presă; cred că este un demers adecvat, pentru că, în contextul în care o investigație jurnalistică indiferent de cine este făcută scoate în evidență unele potențiale probleme dintr-un sistem al societății, inclusiv justiția, este corect ca aceste probleme să fie abordate în mod direct, să fie investigate și evaluate și, dacă există responsabilități, ca acestea să fie asumate.

Atâta timp cât, în investigația Recorder, se invocau cazuri concrete de presupusă manipulare a justiției pentru anumite finalități judiciare, nu poate fi intervenția ministrului Justiției asupra unei soluții; dar este responsabilitatea magistraturii, prin instrumentele sale specifice, să analizeze aceste chestiuni și să dea un răspuns societății.

Constat că la Curtea de Apel București se face un astfel de demers și se dau răspunsuri pe chestiuni semnalate în acel reportaj”, a declarat Radu Marinescu, pentru Antena 3 .

Marinescu: ”Adevărul în justiție se stabilește pe baza de probe”

Întrebat care este instituția care ar trebui să facă lumină în acest caz, astfel încât românii să aibă încredere în justiție, Marinescu a declarat: ”Fiecare, potrivit competențelor sale, atâta timp cât unele probleme sunt puse în dezbatere publică, categoric trebuie investigate. Dacă se invocă o astfel de ipoteză legată de o dublă calitate a acelui judecător, atunci, sigur, legea spune cine face investigațiile respective și lămurește această situație. Dacă se invocă anumite motive personale ale unor participanți la acest reportaj acest lucru trebuie analizat și stabilit. Cine face acest lucru? Legea.

În 2022 am adoptat legile justiției , când le-am adoptat, au fost considerate un progres în ceea ce privește independența justiției și au fost evaluate ca atare de către comisii. Aceste legi stabilesc arhitectura sistemului judiciar și dau magistraților posibilitatea ca, prin majoritate, să își aleagă membrii în CSM; dau CSM-ului responsabilități privind cariera acestora și dau inspecției judiciare obligația de a face verificări disciplinare în mod onest și pe baza de probe, care să stabilească dacă un magistrat a greșit sau dacă conducerea instanțelor a greșit. Așadar, răspunsul meu este foarte clar: responsabilitatea de a analiza situații concrete revine celor care au competențele potrivit legii de a le analiza. Mass-media are un rol important , acela ca, într-o societate democratică, să investigheze situații, să le prezinte; ele trebuie să primească răspuns, dar pe baza de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe baza de probe”, a declarat ministrul justiției.

