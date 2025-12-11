La ce temperatură să îți setezi centrala în 2026, în funcție de cameră. Regula celor 19°C nu aduce economie și confort

De mulți ani, recomandarea de a încălzi locuința la 19 grade C a fost văzută ca soluția cea mai bună pentru a face economii la energie. Ea a apărut însă în anii 70, în plină criză petrolieră, atunci când prioritățile erau diferite, iar locuințele era mult mai prost izolate. Dar prezentul aduce o reevaluare majoră, experții în eficiență energetică spunând că regula celor 19 grade C nu mai este optimă nici pentru confort, nici pentru consum.

Conduțiile s-au schimbat, tehnologiile au avansat, iar casele modern permit o reglare mult mai inteligentă a temperaturii, iar concluzia cercetărilor recente este una cât se poate de clară: o abordare unică nu mai funcționează. Regula celor 19 grade a prins viață într-un context diferit. În anii 70, izolarea termică era slabă, geamurile erau simple, iar centralele funcționau ineficient, motiv pentru care, 19 grade C a fost stabilită ca o valoare economică, nu ca pe una de confort.

Specialistul în management energetic Nick Barber explică clar:

„Această temperatură a fost definită ca un compromis economic, nu ca un adevărat standard de confort.”

În prezent, majoritatea locuințelor, fie ele noi sau renovate, au ferestre termoizolante, pereți izolați și centrale performante. Prin urmare, experții consideră depășită regula celor 19°C și recomandă un nou reper: cel de 20°C în camerele de zi.

La 20°C, corpul menține mai ușor temperatura ideală de 37°C, fapt care reduce disconfortul. Mai mult, riscul apariției condensului și al mucegaiului scade semnificativ în locuințele care nu sunt menținute prea reci. Experții nu recomandă o temperatură unică pentru toată casa însă, ci un sistem diferențiat, adaptat fiecărui spațiu:

20°C în camerele de zi – living, birou , zone de activit ăți .

16 –18 °C în dormitoare – temperatura sc ăzută favorizează un somn odihnitor .

22 °C în baie – ca s ă evi ț i șocurile termice după duș .

17 °C în holuri și zone de trecere – spa ții în care nu petreci timp.

Termostatele inteligente, deja accesibile, permit o setare diferită a temperaturii în funcție de cameră, oră și rutină.

Deși, în teorie, se spune că fiecare grad în plus crește consumul cu aproximativ 7%, specialiștii atrag atenția că o temperatură prea scăzută poate să genereze consum suplimentar, prin:

folosirea înc ălzitoarelor de cameră ,

supraventilarea din cauza disconfortului ,

necesitatea re înc ălzirii rapide după perioade lungi de frig.

Autorul recomandă:

Interzicerea centralelor de apartament este inevitabilă la nivel european. Sursele de energie regenerabile devin obligatorii