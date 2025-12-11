În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze

În urma protestelor de seara trecută din Bulgaria, 57 de persoane au fost reținute de autorități, a spus centrul de presă al Ministerului de Interne. Dintre aceștia, 24 au fost reținuți pentru diverse infracțiuni: huliganism, deținere de droguri, vătămare corporală sau jaf. Poliția de la Sofia a identificat, de asemenea, 22 de minori. Între timp, opoziția a dat un ultimatum Guvernului pentru a demisiona, după ce noul proiect de buget nu a fost aprobat de cele mai importante comisii din Parlament.

Printre protestatarii pașnici, se aflau și agitatori

57 de persoane au fost reținute în timpul protestelor de ieri, relatează centrul de presă al Ministerului de Interne de la Sofia. Polițiștii au avut date despre posibili instigatori care s-ar fi infiltrat printre protestatari și astfel, aproximativ 40 de persoane au fost scoase din mulțime iar asupra lor s-au găsit mai multe obiect interzise: cuțite, mănuși de box sau materiale pirotehnice. Un tânăr de 18 ani a fost reținut timp de 24 de ore după ce poliția a găsit o pungă de plastic care conținea marijuana.

„Direcția din Sofia are înregistrări video cu toți cei care au dat dovadă de agresivitate și au comis acte ilegale, iar aceștia vor fi reținuți ulterior”, a dat asigurări comisarului-șef Liubomir Nikolov, care a făcut referire la agitatorii de la proteste.

Opoziția din Bulgaria a dat un ultimatum Guvernului să demisioneze

Proiectul de buget pentru anul 2026 al Bulgariei, după ce a fost retras inițial în urma protestelor din 1 decembrie, nu a fost adoptate de cele mai importante două comisii din Parlamentul de la Sofia (comisia socială și cea de sănătate), dar au fost depuse în dezbatere.

Copreședintele partidului „Da, Bulgaria”, Ivailo Mirchev, i-a cerut din nou prim-ministrului, Rosen Jeleazkov, să prezinte demisia guvernului înainte de votul de neîncredere de astăzi, de la ora 13:30. Cu toate acesta, după presiunile din partea protestelor de seara trecută, dar și a opoziției, guvernul refuză să demisioneze.

