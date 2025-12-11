Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor

Atacurile de-a lungul graniței dintre Cambodgia și Thailanda au izbucnit din nou, joi. Potrivit rapoartelor din presa internațională, țintele au fost templele vechi de secole. Pe rețelele de socializare circulă mai multe videoclipuri în care rachetele sodaților cambodgieni lovesc în apropierea unui drum pe care se aflau mai mulți civili.

Conform martorilor, soldații cambodgieni au folosit sisteme de rachetă cu lansare multiplă, de tipul 90B, în direcția Prasat Ta Muen Thom, un important complex de temple hinduse din secolul al 11-lea, dedicat zeului Shiva, situat pe granița disputată dintre Cambodgia și Thailanda, în munții Dangrek. Rachetele au fost lansate în mijlocul unei străzi publice, chiar lângă civili.

Cel puțin 19 persoane au fost ucise în ultima rundă de lupte la frontieră, care au început săptămâna trecută, au declarat oficialii. Peste o jumătate de milion de oameni, majoritatea din Thailanda, au fugit din zonele de frontieră din apropierea locurilor unde avioanele, tancurile și dronele au purtat lupte.

Președintele Donald Trump a anunțat că va discuta, joi, cu liderii Thailandei și Cambodgiei pentru a cere încetarea confruntărilor.

„Cred că avem în program o convorbire cu ei mâine”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă, miercuri.

Într-o declarație adresată jurnaliștilor, joi, premierul thailandez Anutin Charnvirakul a declarat că nu a existat încă „nicio discuție” cu Trump.

„Dar dacă va exista un apel de la președintele SUA, cu siguranță vom răspunde la telefon și îi vom explica… Nu are mai multe detalii despre situație decât mine”, a spus Anutin. „Aceasta este o problemă între două țări. El are intenții bune de a ajunge la pace, dar trebuie să explicăm care sunt problemele și de ce s-a ajuns la această situație”, a adăugat prim-ministrul.

Ambele părți dau vina una pe cealaltă pentru reaprinderea conflictului, care s-a extins la cinci provincii din Thailanda și Cambodgia, conform unei evidențe oficiale.

De unde a pornit conflictul dintre cele două țări

Thailanda și Cambodgia își dispută dreptul de proprietate asupra unor secțiuni nemarcate ale graniței lor încă de la începutul secolului al XX-lea. Situația a escaladat după 1962, când Curtea Internațională de Justiție a decis că Templul Preah Vihear aparținea Cambodgiei. Thailanda a recunoscut jurisdicția Cambodgiei asupra templului în sine, dar nu și asupra teritoriilor înconjurătoare.

Conflicte majore au avut loc în zonele de frontieră în 2008, 2009 și 2011. Cea mai recentă escaladare a avut loc în mai-iulie 2025. Peste 30 de persoane de ambele părți au fost ucise, iar peste 150 au fost rănite. Cu medierea președintelui american Donald Trump, părțile au ajuns la un armistițiu, în iulie.

Pe 8 decembrie, armata thailandeză a lansat atacuri aeriene de-a lungul frontierei disputate cu Cambodgia.

