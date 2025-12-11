„Taxa Temu” a trecut de CCR. Cât se plătește, de la 1 ianuarie 2026, pentru coletele din afara UE

Comercianții online autohtoni, care au reclamat în nenumărate rânduri concurența inegală din partea operatorilor extracomunitari, aplaudă introducerea taxării coletelor din afara UE, care este pe ultima sută de metri înainte de promulgare.

Odată promulgată legea, măsura ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2026.

„Vedem o concurență neloială”

Oficialii Asociației Română a Magazinelor Online consideră introducerea taxei pe coletele extracomunitare drept „un prim pas pentru a restabili balanța”, după ce vânzările lor au fost afectate în ultimii ani de asaltul giganților asiatici din comerțul electronic, precum Temu, Shein sau AliExpress.

Introducerea unei taxe de 25 de lei pe fiecare colet extracomunitar de sub 150 de euro, inclusă în pachetul 2 de măsuri fiscale considerat constituțional în urma dezbaterii de miercuri a judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR).

Potrivit legii analizate la CCR, de la 1 ianuarie 2026 se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 de lei pentru fiecare colet ce conține bunuri cu valoare comercială, denumit în continuare colet, care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub plafonul de 150 euro, indiferent de locul punerii în liberă circulație în Uniunea Europeană.

Obligația de plată a taxei revine furnizorului bunurilor, persoanei care expediază coletul sau entității care facilitează prin intermediul unei platforme digitale vânzarea la distanță de bunuri, după caz.

„Comercianții din România și cei non-UE care vând consumatorului român nu sunt tratați la fel, deși, în teorie, ar trebui să li se aplice aceeași lege. Vedem o concurență neloială, companiilor românești fiindu-le imposibil să concureze de la egal la egal cu comercianții din state terțe”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv al Asociației Română a Magazinelor Online (ARMO), pentru Mediafax.

„Un prim pas pentru a restabili balanța”

Din informațiile furnizate anterior, dezvoltarea comerțului electronic, în special a vânzărilor direct către consumatorii străini, reprezintă o politică de stat a Chinei, inclusă în planul cincinal 2021-2025.

Acest lucru se traduce în foarte multe facilități, subvenții sau scutiri de taxe pe care companiile din China le primesc dacă au asemenea activitate comercială, ceea ce le permite să ofere prețuri care nu sunt reale economic și sunt imposibil de egalat de către vânzătorii comunitari, din cauza obligațiilor și taxelor legale.

„În aceste condiții, taxarea coletelor din afara Uniunii Europene cu o valoare declarată mai mică de 150 de euro este un prim pas pentru a restabili balanța.

În același timp, autoritățile trebuie să găsească modalitatea prin care să aplice reglementările în vigoare și acestor colete, deoarece, chiar dacă vor fi taxate, ele în continuare vor conține produse neconforme, periculoase, produse pentru care consumatorul nu beneficiază de drepturile sale legale, cum ar fi dreptul la garanție, produse pentru care nu se plătesc taxe pe care orice comerciant local este obligat să le plătească, cum ar fi cele pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, ambalaje și multe altele”, a mai declarat oficialul ARMO.

Pierderea estimată pentru buget

Lipsa taxării determină pierderi care se văd nu numai în vânzările operatorilor economici români, ci, implicit în nivelurile taxelor virate de aceștia la buget, așa cum arăta o analiză făcută de Iancu Guda, la comanda ARMO.

Aceasta a luat în calcul un volum de 78 de milioane de colete, un volum realist, pe baza datelor de la Autoritatea Vamală și de la curieri. Este vorba în mare de 3 milioane de colete care vor sosi direct în România, 5 milioane au venit deja până la 30 iunie, 78 de milioane din alte state europene, preponderent din Ungaria, marea lor majoritate, peste 90%, aterizează mai întâi în Ungaria și de acolo sunt trimise în România.

„Din analiza aceasta a rezultat că, anul acesta, la un astfel de volum de colete, România pierde, impactul fiscal este de un miliard de euro. Dacă acele produse ar fi fost vândute de companii românești, s-ar fi plătit, ar fi generat în economie taxe în valoare de un miliarde de euro”, a subliniat directorul executiv al ARMO, într-un interviu recent pentru Mediafax.

