Prima pagină » Actualitate » Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”

Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”

Nicolae Oprea
11 dec. 2025, 13:31, Actualitate
Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”
Galerie Foto 15

Linia 5 de tramvai din București este în continuare închisă, asta în ciuda faptului că Municipalitatea anunța deschiderea ei în jurul datei de 8 decembrie. Surse administrative au precizat în exclusivitate pentru Gândul că vineri se vor realiza din nou teste pe Linia 5.

„Dacă testele vor decurge bine, sâmbătă (13 decembrie) se va deschide Linia 5 de tramvai”, au precizat surse administrative în exclusivitate pentru Gândul.

Potrivit surselor Gândul, pe Linia 5 vor fi introduse 12 tramvaie, atunci când va fi deschisă. Toate vagoanele vor fi Astra Imperio.

Lucrările de reabilitare au început în februarie 2024, iar termenul de finalizare era martie 2025.

Recent, reprezentanții Primăriei Capitalei spuneau că Linia urma să fie deschisă în jurul datei de 8 decembrie.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Reabilitarea Liniei 5 de tramvai costă 140 de milioane de lei.

Lucrările de reabilitare au început în februarie 2024, iar termenul de finalizare era martie 2025.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

  • lucrări la calea de rulare;
  • realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;
  • lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;
  • modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;
  • lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;
  • lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;
  • lucrări la rețelele edilitare.

„La finalul lucrărilor, STB S.A. va utiliza exclusiv tramvaie noi Imperio. Acestea vor circula pe un traseu modernizat complet”, transmitea Societatea de Transport București în 2023.

Deschidere cu datorii

Anul trecut, în noiembrie, antreprenorul care modernizează această linie se plângea că primăria nu-i oferă soluții pentru peroane. În prezent, primăria are datorii față de antreprenor.

„Noi vrem ca până la sfârșitul lunii noiembrie – începutul lunii decembrie să terminăm toată linia, cu asfalt, cu tot cu catenară (cablul de contact – n.r.) și stația de alimentare. Vor rămâne peroanele, dar nu avem soluția pentru ele. Din martie facem solicitări către Primărie să ne dea soluțiile pentru peroane și pentru lărgirea drumului în dreptul peroanelor. Din păcate, sunt 16 peroane care trebuie făcute. I-am zis și primarului, personal. Ne împiedicăm de un ciot”, spunea la acea vreme Marin Mândrilă, antreprenorul care reabilitează ruta 5 de tramvai.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cum ne-a făcut tehnologia mai singuri, deși suntem mereu online
CONTROVERSĂ SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
14:15
SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
ULTIMA ORĂ În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
14:06
În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
JUSTIȚIE Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
14:00
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
EXCLUSIV Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
14:00
Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
EXTERNE Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
13:58
Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
EXTERNE Unde a fost văzut Kim Jong-un la scurt timp după moartea subită a ambasadorului Rusiei în Coreea de Nord
13:25
Unde a fost văzut Kim Jong-un la scurt timp după moartea subită a ambasadorului Rusiei în Coreea de Nord

Cele mai noi