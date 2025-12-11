Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA

Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA

11 dec. 2025, 14:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe fostul premier Victor Ponta și a prilejuit un dialog pe marginea posibilei reveniri a fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, în sistemul de justiție. În viziunea lui Ponta, fost procuror și licențiat în Drept, există toate premisele ca actuală șefă a Parchetului European (EPPO) să revină în sistem cu o putere sporită față de perioada binomului SRI – DNA.

Invitatul a fost chestionat de jurnalistul Ionuț Cristache dacă următorul pas, după difuzarea anchetei Recorder Justiția capturată (detalii AICI), va fi să-i luăm pe magistrați cu furcile”.

Ponta despre Kovesi: E clar, la anul o să vină cine vor ei

În context, fostul procuror Victor Ponta a confirmat acest scenariu și a argumentat că odată cu revenirea Laurei Kovesi în fruntea DNA, se vor face arestări selective, iar oamenii sistemului vor fi lăsați în pace.

  • Cei care nu vor înțelege mesajul, da, vor fi luați când vine Kovesi cu noul DNA. O să-l schimbe pe cel care e acum (n.r. – Marius Voineag). Pentru că omul nu vrea să umfle pe cine i se zice și avea chestia asta pe care o aveam și eu ca procuror – bă, ai probe? Dacă n-ai probe, nu. Eu am văzut la DNA-ul ăsta capturat al lui Voineag, când a avut probe cu bani la Vaslui, când a avut la diverse dosare, am văzut că le-a făcut. Dar ei vor să vină unul care să-i ia fără probe și să-l lase, de exemplu pe Vlad Voiculescu, în pace. O să vină, e clar, la anul o să vină cine vor ei. 

