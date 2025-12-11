Ediția specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe fostul premier Victor Ponta și a prilejuit un dialog pe marginea posibilei reveniri a fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, în sistemul de justiție. În viziunea lui Ponta, fost procuror și licențiat în Drept, există toate premisele ca actuală șefă a Parchetului European (EPPO) să revină în sistem cu o putere sporită față de perioada binomului SRI – DNA.

Invitatul a fost chestionat de jurnalistul Ionuț Cristache dacă următorul pas, după difuzarea anchetei Recorder Justiția capturată (detalii AICI), va fi „să-i luăm pe magistrați cu furcile”.

Ponta despre Kovesi: E clar, la anul o să vină cine vor ei

În context, fostul procuror Victor Ponta a confirmat acest scenariu și a argumentat că odată cu revenirea Laurei Kovesi în fruntea DNA, se vor face arestări selective, iar oamenii sistemului vor fi lăsați în pace.

Cei care nu vor înțelege mesajul, da, vor fi luați când vine Kovesi cu noul DNA. O să-l schimbe pe cel care e acum (n.r. – Marius Voineag). Pentru că omul nu vrea să umfle pe cine i se zice și avea chestia asta pe care o aveam și eu ca procuror – bă, ai probe? Dacă n-ai probe, nu. Eu am văzut la DNA-ul ăsta capturat al lui Voineag, când a avut probe cu bani la Vaslui, când a avut la diverse dosare, am văzut că le-a făcut. Dar ei vor să vină unul care să-i ia fără probe și să-l lase, de exemplu pe Vlad Voiculescu, în pace. O să vină, e clar, la anul o să vină cine vor ei.

