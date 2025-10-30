O tânără cu posibil zeci de mii de urmăritori pe TikTok a povestit experiența neplăcută pe care a avut-o, după ce a decis să comande mâncare printr-o cunoscută aplicație de livrare. Ea a susținut că livratorul i-a consumat preparatele și nu a reușit să mai dea de el.

Nia a avut parte de o experiență neplăcută cu un livrator de mâncare. Femeia și-a invitat părinții la ea acasă și a comandat mai multe preparate cu gândul că se va bucura, alături de ei, de o seară minunată.

Ei bine, situația a luat o turnură neașteptată. Livratorul nu i-a mai adus comanda. Atunci când a ajuns în fața casei, bărbatul i-a dat un bip, însă a blocat-o imediat, potrivit spuselor tinerei, pentru a nu mai putea să ia legătura cu el.

„Băiatul de la Bolt mi-a mâncat comanda. Aveam o comandă frumoasă cu aripioare, cartofi, ceva absolut minunat. Mi-am invitat părinții în vizită, am zis să mâncăm împreună. M-am și aranjat să testăm mâncarea. Băiatul de la Bolt a ajuns în fața casei mele, mi-a dat un bip de parcă am fi în anii 2.000 și nu avem credit, după care m-a blocat”, a povestit Nia pe contul său de TikTok.

Tânăra a mai povestit că a încercat să dea de livrator după ce a primit acel bip și l-a sunat de opt ori, însă fără rezultat. De asemenea, Nia l-a apelat pe bărbat și de pe un alt număr de telefon. Nici așa nu a reușit să ia legătura cu el.

„L-am sunat de 8 ori și nu mi-a răspuns. Am încercat să îl sun de pe un alt număr de telefon, a închis și a dat block și la numărul respectiv și uite așa rămân nemâncată”, a mai spus tânăra, care nu a mai primit comanda.

Acesta este dezodămâmtul incredibil…