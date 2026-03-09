Prima pagină » Actualitate » Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie

09 mart. 2026
Runele transmit mesaje puternice pentru perioada următoare, iar etalarea lor arată că multe zodii intră într-o etapă de schimbare, curățare karmică și decizii importante. Interpretarea runelor este realizată în stilul consacrat al numerologului și astrologului Mihai Voropchievici, cunoscut pentru modul direct și profund în care descifrează mesajele acestor simboluri străvechi.

Conform interpretării runelor prezentate de Mihai Voropchievici, fiecare simbol are rolul de a avertiza, de a proteja sau de a deschide noi drumuri pentru nativi. Unele zodii vor primi semne clare că urmează o perioadă de noroc și oportunități, în timp ce altele trebuie să fie prudente și să evite deciziile impulsive. Mesajele runelor sunt însă mereu menite să ghideze și să ofere direcție, astfel încât fiecare nativ să își poată folosi energia în mod corect.

Berbec – Runa Thurisaz

Pentru nativii Berbec, runa Thurisaz este una dintre cele mai puternice rune de protecție, dar și de avertisment. Ea arată că Berbecii se află în fața unei bariere sau a unui obstacol care nu poate fi depășit prin impulsivitate. Mesajul runei este clar: opriți-vă, analizați situația și abia apoi luați o decizie.

Pe de altă parte, această rună este și un scut energetic. Dacă Berbecii sunt atacați verbal sau nedreptățiți, adevărul va ieși la iveală în timp. Important este să nu forțeze lucrurile și să nu încerce să rezolve totul într-o singură zi.

Finalul perioadei poate aduce o decizie majoră care va schimba direcția unor planuri. Cei care au răbdare și nu se aruncă în conflicte vor reuși să transforme obstacolul într-o oportunitate.

