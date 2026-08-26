Un incident periculos a avut loc pe Transfăgărășan, în ultima săptămână din august. O persoană a filmat momentul în care o ursoaică smulge bara unui autoturism aflat în coloană, pe drumul montan.

O ursoaică a atacat o mașină aflată în trafic pe Transfăgărășan și i-a smuls bara din spate. Întregul moment a fost filmat, iar șoferul, din Cluj, s-a ales cu autoturismul avariat. Potrivit Ziarul Unirea, animalul s-a apropiat de mașină și a smuls rapid elementul de caroserie. Martorii cred că ar fi fost o ursoaică, deoarece în zonă se afla o familie de urși.

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Când șoferul a realizat că animalul îi atacă autoturismul și îi smulge bara din spate, a încercat să înainteze.

Videoclipul a stârnit sute de reacții și zeci de comentarii în mediul online. Prezența urșilor pe Transfăgărășan este o problemă cunoscută de mult timp. Autoritățile le cer turiștilor să nu oprească pentru a-i fotografia și să nu le ofere hrană. De altfel, în 2026, autoritățile au intensificat controalele pe DN7C. Turiștii sunt avertizați că oprirea și hrănirea urșilor îi obișnuiesc cu oamenii și mașinile.

Mașină avariată de urs pe Transfăgărășan în urmă cu câteva săptămâni

Nu este primul atac de acest tip pe Transfăgărășan. În prima săptămână din august 2026, un alt urs a fost surprins în timp ce distruge o mașină. Autoturismul se afla parcat pe marginea drumului. Animalul a spart un geam și a răscolit interiorul în căutare de hrană. Mașina ar aparține unor turiști cehi plecați într-o drumeție, care au descoperit pagubele la întoarcere. Vezi AICI momentul.

Înainte să se producă acest incident, un turist atent la telefon nu a observat un pui de urs care s-a apropiat la câțiva centimetri de el și i-a adulmecat piciorul. Bărbatul a observat animalul abia când acesta a ajuns în fața lui. Apoi a fugit și s-a refugiat în mașină. Vezi AICI imaginile.

Sursă video: Youtube / Ziarul Unirea