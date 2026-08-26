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Examenul separat de admitere la liceu ar putea fi abrogat de Senat. Plenul a admis amendamentele care elimină examenul din lege

Examenul separat de admitere la liceu ar putea fi abrogat de Senat. Plenul a admis amendamentele care elimină examenul din lege
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Senatorii au admis amendamentele care prevăd eliminarea examenului separat din Legea învățământului preuniversitar, deși acestea fuseseră respinse, cu doar câteva ore înainte, de Comisia pentru învățământ. Proiectul de lege nu a fost încă adoptat de Senat. Votul dat până în acest moment privește doar amendamentele respinse de Comisia pentru învățământ, pe care plenul, suveran în această procedură, a decis să le admită.

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Pentru admiterea amendamentelor au votat 53 de senatori, 42 au votat împotrivă, iar 4 s-au abținut, din 99 de senatori prezenți, potrivit rezultatului votului, transmite edupedu.ro. După acest vot au loc consultări cu președinții grupurilor și ulterior decizia în privința întregii propuneri legislative.

Amendamentele admise de plen sunt cele depuse de senatorii USR Ruxandra Cibu Deaconu, Adelina-Elena Dobra, Cătălin-Emil Mîndru și Ștefan Pălărie și fuseseră respinse anterior, cu majoritate, de Comisia pentru învățământ.Președintele de ședință a supus la vot amendamentele respinse iar plenul a votat să fie declarate admise.

Astăzi, Comisia pentru învățământ din Senat a revenit asupra proiectului privind admiterea la liceu și a votat diferit față de Camera Deputaților: examenul separat de admitere la liceu nu mai este abrogat, ci aplicarea noului sistem este amânată până la generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2026-2027, adică până la admiterea din 2030, potrivit raportului Comisiei.

Forma votată de comisie urmează să ajungă în plenul Senatului

Schimbarea esențială apare la Art. II al proiectului, adoptat anterior de Camera Deputaților. Deputații votaseră abrogarea alin. (2) al art. 101 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cel care permite liceelor să organizeze concurs separat pentru maximum 50% dintre locuri, precum și abrogarea alin. (5)-(9), care stabilesc regulile acestui concurs. Comisia de învățământ a Senatului a votat însă ca întregul Art. II să fie eliminat din proiect.

Motivarea amendamentului este că, în lipsa unei analize de impact și a dezbaterilor cu toți actorii implicați, abrogarea examenului nu ar reprezenta în sine o garanție pentru găsirea unei soluții viabile. Amendamentul a fost propus de senatorii Monica-Cristina Anisie, PNL, Carmen Orban, PSD, Sorin Cîmpeanu, PNL, și Cristian Nicula, PSD.

Practic, dacă plenul Senatului păstrează această soluție, concursul separat de admitere rămâne în Legea 198/2023, dar nu se va aplica generației care intră în clasa a VIII-a în toamna lui 2026 și nici următoarelor generații până la cea care începe gimnaziul în septembrie 2026.

Comisia a modificat și termenul prorogării

Camera Deputaților votase amânarea aplicării noului sistem până la absolvirea clasei a VIII-a de către generația care a început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026. Senatorii au împins termenul cu încă un an: până la generația care începe clasa a V-a în anul școlar 2026-2027.

Motivarea amendamentului este: „Pentru a se putea analiza impactul real al măsurii și pentru predictibilitate se începe aplicarea măsurii la început de ciclu gimnazial în luna septembrie 2026.”

Asta înseamnă că noul sistem prevăzut de Legea 198/2023 ar urma să se aplice acestei generații când ajunge la finalul clasei a VIII-a, în anul 2030.

Comisia a respins, în schimb, amendamentul senatorilor USR Ruxandra Cibu Deaconu, Adelina-Elena Dobra, Cătălin-Emil Mîndru și Ștefan Pălărie prin care Art. I, privind prorogarea ar fi fost eliminat, iar abrogarea concursului separat adoptată de Camera Deputaților ar fi fost păstrată.

Senatorii au atras atenția că Ministerul Educației a pus deja în consultare pentru anul școlar 2026-2027 proiectele privind evaluarea națională și admiterea la liceu, întemeiate pe prevederile respective din Legea 198/2023.

Astfel, după două runde de discuții în aceeași zi în Comisia pentru învățământ, proiectul ajunge într-o situație diferită atât față de forma inițială, cât și față de cea adoptată de Camera Deputaților. Camera Deputaților decisese eliminarea examenului separat din Legea învățământului. Comisia de învățământ a Senatului a decis să păstreze examenul în lege, dar să împingă aplicarea noului sistem până la generația care începe gimnaziul în septembrie 2026.

Decizia finală aparține plenului Senatului, care este cameră decizională.

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