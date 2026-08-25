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Ponta, provocare pentru Miruță după ce acesta l-a acuzat de interese de lobby în povestea achizițiilor de armament: Are cel mai mare serviciu de informații la MApN, să facă dovada/Fură din banii mei

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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta de interese personale de lobby în achizițiile recente de armament ale țării. Invitat în emisiunea Ai Aflat! de marți, politicianul a argumentat că este vorba de o acuzație total falsă în cazul achizițiilor de corvete invocate de ministru. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de Youtube. 

Ponta: Am spus un lucru care este oficial

Chestionat direct de moderatorul Ionuț Cristache dacă are interese personale de lobby în zona de armament, mai exact cu Turcia, așa cum pretinde ministrul Apărării, fostul președinte PSD a explicat că este vorba de o dezinformare crasă. Radu Miruță are la dispoziție cel mai mare serviciu de informații al țării, cel al Armatei, deci are acces la toate datele în acest caz, a punctat Ponta.

Omul e prost. Omul e foarte prost. Stai puțin să-ți explic de ce e foarte prost. Că am și dovezi. El cu fața asta a lui e șef peste cel mai mare serviciu de informație al României. Al Armatei. Dacă i-a dat serviciul de informații al Armatei vreo dată în legătură cu mine, cred că e obligat să o dea la… Dar el vorbește prostii. El nu înțelege. Eu am spus însă un lucru care este oficial, este publicat. Și anume că România a cumpărat de la turci o corvetă cu 223 milioane de euro și aceeași corvetă o cumpără de la Rheinmetall cu 450 milioane de euro. Atât. Sunt datele lor, ale lui. Dacă el n-ar fi prost, n-ar vorbi despre chestia asta.

Să iei aceeași corvetă la preț dublu doar că e de la nemți?”

În continuare, a mai avertizat fostul prezidențiabil, banii bugetului de stat se duc pe contracte păguboase. Practic, se plătesc către compania germană prețuri duble pentru același produs.

Pentru că în orice altă țară, chiar și în România pe vremuri, se împușcau pentru asta. Cum adică, să iei aceeași corvetă la preț dublu? Doar că e de la nemți, nu e de la turci sau de la greci sau de la cine vrei tu. Dar în același timp, spune că e foarte bună corveta turcească. Mă bazez pe Miruță să tehnologizeze… (…) Am un singur interes legat de faptul că dacă unii ne vând ceva, uite telefonul ăsta cu 220 și tu te duci și cumperi de la Rheinmetall cu 440, ești un hoț. Că dai din banii mei dublu.

Acuzațiile lui Miruță

Radu Miruță a declarat, într-un podcast difuzat foarte recent, că Victor Ponta a făcut lobby în industria de armament în favoarea Turciei. 

Dacă tot am luat corveta asta, pe care o dotăm cu tot ce trebuie, hai să punem sistemul ăsta pe ea, să știm că o dăm la o parte. Că avem una complet cu tot ce trebuie. Nu spunea domnul Ponta că bulgarii au cumpărat același număr la jumătate de preț? Pentru domnul Ponta orice plutește este egal. Cam asta este priceperea dumnealui în zona asta. Și nu-l bănuiesc neapărat de nepricepere prea mult, cât mai e de grabă de interese de astea de lobby care se fac pe comisioane.

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