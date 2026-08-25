Fostul premier Victor Ponta, a criticat vehement, în emisiunea Ai Aflat! de marți, degringolada votului în Parlamentul României. Victor Ponta a dat detalii din interiorul acestuia, unde în această vară s-au votat pe bandă rulantă legi ale căror efecte nu sunt știute. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de Youtube.

Fostul premier a invocat un exemplu pe care îl știe personal, ca actual parlamentar. Astfel, legile din PNRR au fost votate fără dezbatere, așa cum s-a transmis de la Comisia Europeană.

„Și am întrebat, dar totuși cine a venit cu propunerea asta? E în PNRR. Știi, alea cu… așa a decis Bruxelles-ul. Cine, mă, de la Bruxelles? PNRR-ul este scuza indolenței și a incompetenței. Știți ce e asta cu PNRR-ul? E ca aia cu barja scufundată că creștea pe-a Dânărei, dar s-a făcut un dâmb. Cam așa e și asta. Dom’le, am făcut un dâmb.

„Nimeni nu știe ce consecințe vor fi”

Chestionat de ce, în clasicul stil românesc, parlamentarii au lăsat totul pe ultima sută de metri în cazul jaloanelor din PNRR, Ponta a comentat astfel:

Nu fac nimic. Repet, ca om care am experiență, sunt capabil să citesc, dacă îmi dai, sigur, din timp. Tot ce s-a votat în această mascaradă de vară parlamentară, că a fost o mascaradă. De fapt nu știe nimeni ce consecințe vor fi, decât atunci când ne vom lovi de ele. Îți dau scena cea mai importantă din Parlament. Nu prea mă duc să vorbesc, mă bag eu în seamă acolo, că mă simt așa un pic ciudat. În general, în Parlament, acum e o bălăcăreală între useriști, AUR. M-am dus când a fost legea SAFE.

Clauza puțin cunoscută din SAFE

Concret, fostul președinte PSD a arătat că legea achizițiilor militare din cadrul SAFE conține o clauză care obligă România să se judece la Paris. Clauză care nu era cunoscută de parlamentari, deși au votat legea achizițiilor pentru SAFE.