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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Redacția Gândul
Publicat:
02.09.2026, 16:14
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Invitatul emisiunii este Doru Bușcu.
Emisiunea poate fi urmărită pe
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