Corina Drăgotescu: Nicușor Dan avea nevoie de imaginea din Catedrală

Președintele este într-o campanie de imagine, dar efectul este contrar, susține jurnalista Corina Drăgotescu. Cel mai relevant exemplu vizează prezența și discursul politic al lui Nicușor Dan la Catedrala Mântuirii Neamului, înconjurat de simboluri ortodoxe, a explicat cunoscuta jurnalistă în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Chestionată de moderatorul Ionuț Cristache cât de oportună este prezența unui om politic, în speță președintele, care să vorbească de pe treptele altarului Catedralei Mântuirii Neamului, cunoscuta jurnalistă a remarcat că din punctul său de vedere, Nicușor Dan avea nevoie de imaginea asta și de simbolismul din spate.

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Imaginea contează

Corina Drăgotescu afirmă că naționalismul sugerat de discursul lui Nicușor Dan îi aduce un contraserviciu.

„Vedeți, imaginea contează. Îl vezi pe Nicușor Dan, în spate vezi însemnele bisericești, ortodoxia, Catedrala Neamului, care dintr-o dată îți inspiră naționalismul sănătos sau nesănătos. Crucea, care poate să însemne foarte multe o cruce, pentru fiecare înseamnă câte ceva. Deci avea nevoie de imaginea asta Nicușor Dan a ieșit și el șifonat ca PSD-ul, în opinia mea, după toată criza. Eu zic că a ieșit șifonat pentru că Nicușor Dan, eu spun că vrea argumente. Domnul Nicușor Dan, domnul președinte, iată argumentul meu. Când s-a făcut Constituția, eram reporter parlamentar, am stat la Constituție cap coadă. Deci și la modificarea Constituției, dar și la conceperea ei, de la tezele Constituției”.

Ce spune Constituția

Invitata jurnalistului Gândul a amintit că a fost personal de față la elaborarea Constituției României. Astfel, președintele nu respectă limitele puterii așa cum sunt înscrise în Constituție, din punctul său de vedere.

Am fost de la început, de la (n.r. – Antonie, considerat părintele Constituției) Iorgovan, de când s-au dus ei să vadă cum e în Constituțiile celelalte. Șeful statului în Constituția României este prevăzut ca fiind șeful puterii executive Nu al executivului. Există această combinație de cuvinte și această neînțelegere. Avem 3 ramuri, ramura legislativă, ramura executivă, ramura judecătorească. El este șeful, chiar dacă împarte puterea cu primul ministru, care este șeful cabinetului.

Nicușor Dan poartă o parte din vină pentru criză

Fosta jurnalistă Realitatea TV apreciază că moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Cabinetului Bolojan a fost absolut corectă, iar argumentul președintelui în sens contrar nu se susține în mod obiectiv.