Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Mohammad Murad a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre negocierile pentru Guvernul Veștea și intrarea AUR la guvernare. Deputatul AUR a susținut că i-a spus lui Adrian Veștea ca AUR să intre la guvernare la nivel de secretari de stat. Urmărește emisiunea live aici.

Mohammad Murad spune că i s-a propus funcția de ministru al Economiei, pe care a refuzat-o

Deputatul AUR a susținut că George Simion i-a propus să fie ministru al Economiei în Guvernul Veștea, însă a refuzat, considerând că Petrișor Peiu este o variantă mult mai bună. Murad a pus accentul pe ideea că Veștea nu este o persoană apropiată și că are puncte de vedere diferite față de de el. Din punctul său de vedere, Adrian Veștea vine și spune doar vorbe, dar nu vine și cu fapte.

„Dacă eu am fost sunat și intrebat dacă vreau să fiu ministru al Economiei.. Simion mi-a propus i-am zis că nu, că domnul Peiu e mult mai ok. (…) Dar mie nu-mi place. Eu nu pierd timp în viață degeaba, făcând lucruri în care nu cred. Veștea nu e vărul meu, nu e tovarășul meu, nu-l cunosc absolut deloc. Am vorbit doar de două ori în viață cu el. Și acum, când PSD a fost la Sinaia, a văzut că sunt niște puncte care nu-mi plac deloc. Vine și spune doar vorbe, nu merge așa”, a susținut deputatul AUR Mohammad Murad.

Mohammad Murad spune că Simion nu și-a mai dorit ca AUR să intre la guvernare

Mohammad Murad a explicat că George Simion nu și-ar fi dorit ca AUR să intre la guvernare. Deputatul AUR a spus că l-a întrebat pe Simion de ce a continuat discuțiile publice despre formarea Guvernului. El i-ar fi cerut să oprească aceste demersuri. De asemenea, i-a propus ca AUR să anunțe public că nu va vota un guvern din care nu face parte.

Potrivit lui Murad, George Simion a pus două condiții pentru continuarea discuțiilor. Prima prevedea ca Adrian Veștea să vină la sediul AUR pentru discuții. Veștea a acceptat și a venit.

A doua condiție îl viza pe Nicușor Dan. Simion i-ar fi cerut președintelui să declare public că AUR nu este un partid extremist. Murad a relatat că nu a fost de acord cu această abordare. El consideră că românii nu au nevoie ca Nicușor Dan să le spună cine sunt membrii și susținătorii AUR. Deputatul a mai relatat că Simion i-a spus că a primit un telefon. Potrivit acestuia, Nicușor Dan ar fi fost de acord să facă declarația.

„N-a vrut Simion să intre la guvernare și partidul, în general. Și eu l-am întrebat de ce a făcut jocul acela la televizor. Eu l-am rugat pe el, din suflet, să nu mai ieșim nicăieri și să declarăm că nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Să oprim jocurile.

Simion a pus două condiții. Să vină Veștea la partid, la noi, și a venit. A doua e să iasă Nicușor Dan să declare că AUR nu e un partid extremist, cu toate că e mare greșeală, că nu cred că milioanele de români au nevoie să le spună Nicușor Dan cine suntem noi și cât de români suntem.

I-am zis lui George că nu-mi place abordarea. Atunci Simion a spus că a primit un telefon că Nicușor ar fi de acord să iasă. Mai departe e jocul lor. Trebuie să fim noi, ca partid, mult mai responsabili. Eu personal nu voi accepta niciodată funcții. S-a ratat un moment în care AUR poate să fie altfel”, a mai adăugat Mohammad Murad.

Întrebat de moderatorul emisiunii Ionuț Cristache dacă AUR a pierdut șansa să intre la guvernare, Murad a răspuns că AUR a ratat un moment când putea să fie vazut diferit, mai responsabil.