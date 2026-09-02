Partidul aflat pe primul loc în toate sondajele de opinie recente, AUR, nu va accepta ca viitorul guvern, indiferent de formula politică, să nu îl includă. Afirmația îi aparține deputatului partidului, Mohammad Murad, și a fost făcută în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Deputatul AUR a dezvăluit că, indiferent de anunțurile PSD că poate face majoritate, în acest moment nu există o garanție că vom avea guvern. Mai mult, partidul pe care îl reprezintă nu va putea fi exclus din viitorul Executiv.
„Vă spun o chestie acum. Nu va fi guvern. Nu va fi, așa cum vă spun. Nu sunt voturi. (…) Eu vă spun așa, din informațiile pe care am și la cum simt lucrurile, nu sunt voturi. Că spune că avem 236, 240, 235… La ora asta nu sunt voturile încă. Acum, astăzi. E foarte complicat”, a explicat omul de afaceri în studioul Gândul.
În același context, Murad a sugerat că liderul partidului, George Simion, ar putea fi următorul premier., avansând și o dată în acest sens.
.Acum a zis domnul Simion că pe 21 (septembrie), că e ziua dânsul lui… Pe 21 nu va fi guvern. Probabil, domnul Simion are interese să nască guvernul odată cu ziua lui. În actuala conjuctură, fără AUR nu e guvern. În opinia mea personală, așa cum îl cunosc pe George, dacă e să opteze pentru ceva, pentru prim-ministru”.
Politicianul de origine libaneză a mai nominalizat câteva nume dintre liderii AUR care, în opinia sa, ar putea deține portofolii într-un viitor guvern.
Avem oameni capabili, dar ultimul cuvânt care are de spus este domnul Simion. Dungaciu, la Externe… Domnul Petrișor Peiu, la Economie. Domnul Piperea poate să fie oricând la justiție, care e pregătit, e foarte bine. Doamna Bruynseels Ramona poate să fie la orice minister. Sunt foarte multe persoane. Mihai Neamțu poate să fie la cultură. Deci avem oameni capabili. Cum e Edi Koler poate să fie la Dezvoltare. Deci sunt oameni care sunt capabili.