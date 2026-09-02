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Murad anunță că nu va fi guvern fără AUR: Nu sunt voturi/Nicușor Dan trebuie să accepte și AUR /PSD trebuie să ne trateze de la egal la egal/Dungaciu la Externe, Piperea la Justiție, Peiu la Economie

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Partidul aflat pe primul loc în toate sondajele de opinie recente, AUR, nu va accepta ca viitorul guvern, indiferent de formula politică, să nu îl includă. Afirmația îi aparține deputatului partidului, Mohammad Murad, și a fost făcută în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Deputatul AUR a dezvăluit că, indiferent de anunțurile PSD că poate face majoritate, în acest moment nu există o garanție că vom avea guvern. Mai mult, partidul pe care îl reprezintă nu va putea fi exclus din viitorul Executiv.

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AUR nu va putea fi exclus dintr-un viitor guvern

Vă spun o chestie acum. Nu va fi guvern. Nu va fi, așa cum vă spun. Nu sunt voturi. (…) Eu vă spun așa, din informațiile pe care am și la cum simt lucrurile, nu sunt voturi. Că spune că avem 236, 240, 235… La ora asta nu sunt voturile încă. Acum, astăzi. E foarte complicat”, a explicat omul de afaceri în studioul Gândul.

Simion ar putea fi premier

În același context, Murad a sugerat că liderul partidului, George Simion, ar putea fi următorul premier., avansând și o dată în acest sens.

.Acum a zis domnul Simion că pe 21 (septembrie), că e ziua dânsul lui… Pe 21 nu va fi guvern. Probabil, domnul Simion are interese să nască guvernul odată cu ziua lui. În actuala conjuctură, fără AUR nu e guvern. În opinia mea personală, așa cum îl cunosc pe George, dacă e să opteze pentru ceva, pentru prim-ministru”.

Favoriții AUR la principalele portofolii

Politicianul de origine libaneză a mai nominalizat câteva nume dintre liderii AUR care, în opinia sa, ar putea deține portofolii într-un viitor guvern.

Avem oameni capabili, dar ultimul cuvânt care are de spus este domnul Simion. Dungaciu, la Externe… Domnul Petrișor Peiu, la Economie. Domnul Piperea poate să fie oricând la justiție, care e pregătit, e foarte bine. Doamna Bruynseels Ramona poate să fie la orice minister. Sunt foarte multe persoane. Mihai Neamțu poate să fie la cultură. Deci avem oameni capabili. Cum e Edi Koler poate să fie la Dezvoltare. Deci sunt oameni care sunt capabili. 

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