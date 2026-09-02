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Preşedintele Consiliului European va fi primit, joi, de Nicuşor Dan la Cotroceni. Vizita face parte dintr-un turneu dedicat negocierii viitorului buget al UE

Luiza Dobrescu
Preşedintele Consiliului European va fi primit, joi, de Nicuşor Dan la Cotroceni. Vizita face parte dintr-un turneu dedicat negocierii viitorului buget al UE
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Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte joi, la Cotroceni, pe președintele Consiliului European, António Costa.

Primirea va avea loc în Holul de Onoare, la ora 09.30, unde se va face şi fotografia oficială.

Agenda evenimentului mai cuprinde convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale care se vor încheia cu declarații de presă comune, în jurul rei 11.00.

António Costa este un om politic socialist portughez care ocupă în prezent funcția de Președinte al Consiliului European.

Mandatul său a început la 1 decembrie 2024. Anterior acestei poziții de la nivelul Uniunii Europene, el a servit ca prim-ministru al Portugaliei între noiembrie 2015 și aprilie 2024.

Vizita oficială de la Bucureşti face parte dintr-un turneu oficial în capitalele europene pentru negocierea Bugetului Multianual al UE (2028-2034).

António Costa efectuează o vizită la București în perioada 2-3 septembrie.

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