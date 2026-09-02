Guvernarea Bolojan a fost extrem de ostilă cu mediul de afaceri prin politicile sale excesive. Într-o intervenție la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, omul de afaceri Mohammad Murad a afirmat că măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan au forțat închiderea a sute de mii de firme, care ar putea umple simbolic un cimitir. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Chestionat de moderatorul emisiunii cât adevăr este în acuzațiile antreprenorilor români că mediul privat a fost lovit cel mai tare de măsurile guvernului Bolojan, Mohammad Murad a confirmat că acest lucru este real.

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Murad: Da, sună tragic, dar așa a fost

Deputatul AUR, care este și un important investitor pe Litoral, dar și președintele Comisiei de antreprenori din Parlament, a denunțat măsurile fiscale ale guvernului Bolojan. Deși erau menite să salveze economia, acestea au avut ca efect practic dispariția a sute de mii de companii românești.

„Cred că e momentul să facă un lucru neplăcut, dar merită. Aș face un cimitir unde voi îngropa acolo sute de mii de companii românești, încât să fie un cimitir istorie.

Da, sună tragic, dar o să mă gândesc să fac un cimitir. Acolo vei găsi toate firmele care au fost îngropate pe acel 1 an de guvernare Bolojan. Sute de mii de firme. În ultimele două luni de zile au fost 90.000 de firme”.

Mesaj pentru viitorul prim-ministru

În viziunea antreprenorului de origine libaneză, acest loc ar trebui să funcționeze ca mesaj pentru orice viitor premier. Acesta ar trebui să țină cont că, deși decidenții alocă sume uriașe fără eficiență de multe ori, oamenii de afaceri își asumă multe riscuri în România.