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Murad denunță politicile fiscale ale lui Bolojan: Aș face un cimitir unde să fie îngropate toate sutele de mii de firme terminate în această guvernare

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Guvernarea Bolojan a fost extrem de ostilă cu mediul de afaceri prin politicile sale excesive. Într-o intervenție la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, omul de afaceri Mohammad Murad a afirmat că măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan au forțat închiderea a sute de mii de firme, care ar putea umple simbolic un cimitir. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Chestionat de moderatorul emisiunii cât adevăr este în acuzațiile antreprenorilor români că mediul privat a fost lovit cel mai tare de măsurile guvernului Bolojan, Mohammad Murad a confirmat că acest lucru este real.

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Murad: Da, sună tragic, dar așa a fost

Deputatul AUR, care este și un important investitor pe Litoral, dar și președintele Comisiei de antreprenori din Parlament, a denunțat măsurile fiscale ale guvernului Bolojan. Deși erau menite să salveze economia, acestea au avut ca efect practic dispariția a sute de mii de companii românești.

Cred că e momentul să facă un lucru neplăcut, dar merită. Aș face un cimitir unde voi îngropa acolo sute de mii de companii românești, încât să fie un cimitir istorie.

Da, sună tragic, dar o să mă gândesc să fac un cimitir. Acolo vei găsi toate firmele care au fost îngropate pe acel 1 an de guvernare Bolojan. Sute de mii de firme. În ultimele două luni de zile au fost 90.000 de firme

Mesaj pentru viitorul prim-ministru

În viziunea antreprenorului de origine libaneză, acest loc ar trebui să funcționeze ca mesaj pentru orice viitor premier. Acesta ar trebui să țină cont că, deși decidenții alocă sume uriașe fără eficiență de multe ori, oamenii de afaceri își asumă multe riscuri în România.

„Și acolo (n.r. – cimitirul) să rămână istorie pentru orice prim-ministru care vine încât să aibă grijă de mediul de afaceri. Că ei, cei care dau 125 miliarde de euro pe an, noi tot banul pe care-l cheltuie oricare în România sunt de muncă de om de afaceri care asumă răspundere, are curaj”.

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