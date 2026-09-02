Reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) au publicat vineri, 28 august, în Monitorul Oficial al României, Partea I, o decizie adoptată la data de 24 februarie 2026, prin care îi obligă pe creatorii de conținut cu cel puțin 100.000 de urmăritori – care îndeplinesc, simultan, o serie de condiții stabilite – să respecte procedura de notificare a canalelor pe care își publică materialele. Deși CNA are, încă din anul 2012, cadrul legal pentru a solicita notificări din partea furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere – reglementare prevăzută în Legea audiovizualului nr. 504/2002 – disputele juridice apar pe seama modului netransparent și subiectiv prin care a fost stabilită noua categorie a „influencerilor” care trebuie să-i notifice pe membrii Consiliului.

Ce creatori de conținut intră în categoria vizată de decizia publicată de CNA / Când intră în vigoare noua reglementare

Noua decizie publicată de reprezentanții CNA vizează, în primă instanță, „orice canal calificat drept serviciu media audiovizual la cerere”, care îndeplinește, cumulativ, următoarele cinci criterii:

Activitatea are caracter comercial ;

; Utilizatorul are responsabilitate editorială asupra selecției și ordonării conținutului;

Publicul poate accesa conținutul la cerere individuală;

Obiectivul principal este informarea, divertismentul sau educarea ;

; Difuzarea se face printr-o platformă de partajare a materialelor video.

Totuși, obligația de a notifica CNA apare doar în contextul în care respectivul creator de conținut îndeplinește, simultan, încă cinci condiții, prevăzute în articolul 36:

Canalul este accesibil publicului din România;

Conținutul se adresează publicului din România și cetățenilor români din afara țării;

Există minimum 100.000 de urmăritori sau abonați, inclusiv cumulat pe mai multe platforme;

pe mai multe platforme; Au fost încărcate cel puțin 24 de materiale audiovizuale în ultimele 12 luni ;

; Din activitate se obțin bani, produse, servicii sau alt beneficiu.

Decizia a apărut în Monitorul Oficial vineri, 28 august, și intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării, adică pe 27 septembrie 2026.

Ce controverse juridice ridică decizia publicată de CNA în Monitorul Oficial al României

Pe scurt, Legea audiovizualului nr. 504/2002 permite CNA să îi oblige pe cei care furnizează, la cerere, servicii media audiovizuale să respecte procedurile de notificare. Noutatea din 2026 este că membrii CNA au adapatat procedura inclusiv pentru canalele de YouTube, TikTok etc. ale creatorilor de conținut care îndeplinesc condițiile prezentate anterior.

Mai simplu spus, Parlamentul a adoptat o lege a audiovizualului, prin care anumite servicii media trebuie obligatoriu notificate către Consiliul Național al Audiovizualului, iar CNA stabilește, pe baza ei, care sunt criteriile prin care un anumit „furnizor de servicii media la cerere” intră în categoria prevăzută de lege.

Disputa juridică apare din modul în care CNA a stabilit criteriile prin care un „influencer” intră sub incidența legii, întrucât textul legii nu spune că o persoană fizică obișnuită este, în mod explicit, supusă obligației de a notifica CNA doar pentru că a depășit un anumit număr de urmăritori. Practic, CNA a introdus, printr-un act administrativ, o condiție care are efecte juridice asupra unor cetățeni, fără ca această reglementare să fi fost stabilită, în mod expres, de Parlament.

„Decizia nu conferă CNA competența de a aproba opiniile înainte de publicare” / „Libertatea de exprimare rămâne garantată”

Pe de altă parte, reprezentanții CNA transmit, prin intermediul unui comunicat de presă publicat miercuri, 2 septembrie, că noua decizie nu le oferă dreptul de a aproba opiniile creatorilor de conținut înainte ca acestea să fie publicate și că, prin urmare, nu poate fi vorba de o încălcare a dreptulului la liberă exprimare.

„Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 116/2026 privind procedura de licențiere, de autorizare și de notificare a serviciilor media audiovizuale stabilește, pentru prima dată, o procedură distinctă de notificare pentru canalele de pe platformele de partajare a materialelor video care, prin caracterul comercial, prin responsabilitatea editorială și prin modul de organizare a conținutului, funcționează ca servicii media audiovizuale la cerere.

Reglementarea nu se aplică oricărui utilizator și nu transformă orice videoclip publicat online într-un serviciu media audiovizual. Decizia nu instituie o autorizare prealabilă a conținutului și nu conferă CNA competența de a aproba opiniile înainte de publicare. Libertatea de exprimare rămâne garantată. Ea trebuie exercitată însă cu respectarea normelor în vigoare, atunci când sunt difuzate, publicate sau distribuite programe, materiale video ori comunicări comerciale audiovizuale”, transmit reprezentanții CNA.

„Simpla publicare a unui podcast sau a unui vlog nu determină automat calificarea canalului drept serviciu media audiovizual la cerere” / „Termenul este de 60 de zile”

„Simpla publicare a unui podcast sau a unui vlog nu determină automat calificarea canalului drept serviciu media audiovizual la cerere. Podcastul și vlogul sunt formate de conținut; numai canalul care furnizează conținut audiovizual și îndeplinește cumulativ criteriile și condițiile prevăzute de Decizie poate fi calificat drept serviciu media audiovizual la cerere.

Dacă un singur criteriu sau o singură condiție nu este îndeplinită, obligația de notificare nu există. Numărul de urmăritori, luat izolat, nu produce niciun efect juridic. Termenul de depunere a notificării este de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Deciziei. Aceeași obligație revine și furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere difuzate prin rețele de comunicații electronice”, se mai arată în comunicatul de presă publicat de membrii CNA.

Creatorii de conținut sunt indignați de decizia luată de CNA fără votul Parlamentului

Din opiniile exprimate în spațiul public de mai mulți creatori de conținut, reiese că, deși pare o simplă formalitate, noua hotărâre încalcă reglementările prevăzute de Legea audiovizualului, întrucât CNA nu are niciun drept de a impune măsuri sau sancțiuni juridice.

Mai mult decât atât, există „influenceri” care semnalează faptul că instituțiile publice ale statului român nu sunt vizate de această lege, însă aceasta se aplică celor care le adresează întrebări reprezentanților lor.

Formulare tip, care trebuie trimise de creatorii de conținut vizați de noua decizie, în maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare, adică până la data de 26 noiembrie 2026, sunt disponibile pe pagina de internet a CNA.