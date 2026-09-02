Germania identifică doi suspecți în cazul dronei de pe aeroportul Leipzig. Ce legături au cu Rusia și cum au reușit să intre în spațiul Schengen

Autoritățile germane au identificat doi suspecți în cazul incidentului cu drone încărcate cu explozibili la aeroportul Leipzig-Halle. Potrivit rapoartelor WELT, unul este de origine rusă și deține un pașaport leton, în timp ce al doilea este de origine belarusă, cu antecedente penale, și deține un pașaport rusesc. Se pare că aceștia au ajuns în Germania pe căi diferite, precizează publicația.

Conform jurnaliștilor germani, primul suspect ar fi originar din Belarus și ar fi fost deja cunoscut pentru comiterea unor infracțiuni în țările baltice. Acesta ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică italiană. Documentul ar fi fost eliberat la Minsk.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Al doilea suspect ar fi acționat în calitate de responsabil cu logistica și instructor al atacului. Se pare că acesta ar deține atât un pașaport leton, cât și unul rus. Conform anchetei, acesta a intrat în Germania la sfârșitul lunii iulie prin aeroportul BER din Berlin și a călătorit apoi cu o mașină închiriată spre Saxonia. Cu două zile înainte de atacul eșuat cu drona de la Leipzig, individul ar fi părăsit țara cu avionul.

„Rămâne de văzut dacă cei doi suspecți vor putea fi prinși“, scrie WELT.

Sursa citată mai menționează că, în cadrul anchetei, au jucat un rol important urmele de ADN găsite la locul faptei, care au fost identificate în bazele de date europene. De asemenea, au fost luate în considerare și informații provenite de la serviciile de informații.

Guvernul federal german consideră Rusia responsabilă pentru atentatul eșuat cu o dronă încărcată cu exploziv la aeroportul Leipzig/Halle. Ministrul de interne, Alexander Dobrindt (CSU), a declarat că în cadrul tentativei de atentat s-au folosit explozivi și dispozitive de detonare cunoscute din alte operațiuni hibride ale Rusiei și din războiul acesteia împotriva Ucrainei. Ca reacție, au fost adoptate mai multe măsuri, printre care închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn și înăsprirea controalelor la intrare pentru cetățenii ruși.

Rusia neagă orice responsabilitate pentru tentativa de atentat.