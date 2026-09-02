Ceasurile inteligente Apple, Samsung și Garmin supraestimează numărul caloriilor pe care le arzi, cu cel puțin 110%, estimează oamenii de știință, potrivit Daily Mail.

De ce supraestimează ceasurile inteligente caloriile arse?

Dispozitivele Fitbit sunt cele mai „incorecte”, în privința afișării rezultatelor nerealiste.

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Ceasurile Garmin sunt cel mai predispuse să se abată de la valorile energetice, în timp ce dispozitivul Apple este cel mai precis.

Persoanele cu un nivel ridicat de grăsime corporală vor primi cele mai incorecte rezultate, potrivit cercetătorilor universitari.

„Nu poți considera că numărul afișat de calorii arse este cel corect, pentru că nu este”, a declarat Jason Kostrna, coordonatorul studiului și profesor asociat de kinesiologie și științe ale exercițiilor fizice la Universitatea Internațională din Florida.

„Ai putea crede că ai eliminat multe calorii în fiecare săptămână, dar te vei trezi cu surplus de calorii, chiar și când te vei „lăuda” cu un deficit caloric”.

Profesorul Kostrna a adăugat că „sunt necesare îmbunătățiri ale dispozitivului sau algoritmului”.

În acest studiu, publicat în revista PLOS One, cercetătorii au rugat 58 de adulți să pedaleze pe o bicicletă staționară specială.

Fiecare participant a pedalat timp de 60 de minute – efectuând un mix de exerciții moderate și viguroase – în timp ce a purtat 1 din 4 ceasuri inteligente: Apple Watch Series 8, Fitbit Sense 2, Samsung Galaxy Watch 5 și Garmin Forerunner 955.

Voluntarilor li s-a pus și un așa-numit analizor metabolic, care urmărește caloriile arse prin măsurarea cantității de oxigen utilizată în timpul exercițiilor fizice.

Kitul, care este un echipament standard utilizat în spitale și laboratoare, este o mască atașată la un monitor purtat pe spate.

Echipa a comparat apoi rezultatul analizorului metabolic cu cel al ceasurilor inteligente și a căutat discrepanțe.

Toate ceasurile inteligente au produs erori în citirile lor pentru numărul de calorii arse în timpul exercițiului de ciclism.

Apple Watch vs. Garmin, Samsung și Fitbit: Care este cel mai precis?

Garmin și Samsung au supraestimat cu până la 25% – și o medie de aproximativ 110 calorii – în timp ce Apple a depășit cu aproximativ 12%.

S-a constatat că Fitbit, care costă în jur de 219 lire sterline, produce cea mai puțin precisă cifră pentru numărul de calorii arse.

Cercetătorii au raportat erori repetate – în unele cazuri raportând numere neverosimil de mici, cum ar fi o singură calorie pentru un antrenament întreg.

În alte cazuri, nu a reușit să returneze nicio citire. În medie, citirile Fitbit au fost cu aproximativ 128 de calorii mai puțin, în ambele direcții.

Cum afectează procentul de grăsime corporală acuratețea măsurătorilor?

Între timp, un procent de grăsime corporală peste medie a dus la o estimare suplimentară între 22 și 35 de calorii, pe toate dispozitivele.

„O cantitate mai mare de grăsime corporală a crescut sistematic tendința dispozitivelor de a se abate de la standardul de aur”, au declarat autorii.

Anul trecut, experți de top în fitness au avertizat că marja de eroare pentru măsurătorile calorice ale ceasurilor inteligente poate fi între 30% și 150%.

Dr. Cailbhe Doherty, lector și profesor asistent la Școala de Sănătate Publică, Fizioterapie și Științe Sportive a University College Dublin, a declarat că un ceas le poate spune utilizatorilor că au ars 1.000 de calorii când au ars doar 300.

Lipsa de acuratețe se datorează metodei pe care smartwatch-urile o folosesc pentru a configura consumul caloric, potrivit Dr. Doherty.

„Ceasurile inteligente măsoară ritmul cardiac și anumite variații ale activității fizice prin mișcare”, a spus el.

„Asta e foarte diferit de măsurarea efectivă a gazelor inspirate și expirate ale cuiva, ceea ce ai folosi pentru a măsura caloriile în primul rând.

„Astfel, semnalul este atât de departe de ritmul biometric original încât există un grad atât de mare de eroare care poate fi introdus în acest fel.”

Autorii celui mai nou studiu spun că citirile nu sunt inutile, dar purtătorii ar trebui să folosească datele pentru a urmări tendințele în timp, mai degrabă decât să se concentreze pe totalul zilnic de calorii.

„Urmăriți-vă propriile tendințe în timp. Și dacă monitorizarea ajută, bucurați-vă de ea”, a declarat profesorul Kostrna.

„Dacă devine prea mult, nu vă fixați pe el. Concentrați-vă pe cum vă simțiți și folosiți datele pentru a vă îmbunătăți puțin în timp.”

Sursa foto main: Envato