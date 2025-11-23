Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea

23 nov. 2025, 16:25, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea

Invitata emisiunii este Gabriela Firea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

Citește și

AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
17:04, 20 Nov 2025
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
VIDEO Daniel Băluţă continuă proiectele Gabrielei Firea: „Nu este posibil ca primăria să aibă datorii la oamenii care nu au bani să își cumpere medicamente”
15:49, 20 Nov 2025
Daniel Băluţă continuă proiectele Gabrielei Firea: „Nu este posibil ca primăria să aibă datorii la oamenii care nu au bani să își cumpere medicamente”
VIDEO Daniel Băluţă: „Nu am să mă plâng de greaua moştenire. Candidez în cunoştinţă de cauză”
15:34, 20 Nov 2025
Daniel Băluţă: „Nu am să mă plâng de greaua moştenire. Candidez în cunoştinţă de cauză”
VIDEO Daniel Băluță: „Dorința pe care o am e ca, în anul 2032, Bucureștiul să intre în rândul capitalelor europene cu cea mai bună calitate a vieții”
15:27, 20 Nov 2025
Daniel Băluță: „Dorința pe care o am e ca, în anul 2032, Bucureștiul să intre în rândul capitalelor europene cu cea mai bună calitate a vieții”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
18:37, 19 Nov 2025
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 19 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:05, 18 Nov 2025
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 19 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu