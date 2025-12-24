Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

24 dec. 2025, 15:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Gândul şi Descoperă. ro prezintă cele mai incitante momente ale serialului Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.

Urmăriți miercuri, 24 decembrie, de la ora 15:00, prima parte a BEST OF – ION ILIESCU, ISTORIA NEŞTIUTĂ: ION ILIESCU, TINEREȚEA ŞI DRUMURILE LA MOSCOVA.

O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute, adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfarsit un răspuns şi enigme care încă aprind imaginația.

Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descoperă.ro.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Tăriceanu: Nicușor Dan s-a scăpat la Politico/Trump nu vede cu ochi buni astfel de declarații/Să nu ne mirăm că România este pusă într-un colț
15:14
Tăriceanu: Nicușor Dan s-a scăpat la Politico/Trump nu vede cu ochi buni astfel de declarații/Să nu ne mirăm că România este pusă într-un colț
EXCLUSIV Scenariu-bombă avansat de Tăriceanu: Bolojan pare că merge la rupere/Poate că există un scenariu de scoatere a PSD de la guvernare
11:39
Scenariu-bombă avansat de Tăriceanu: Bolojan pare că merge la rupere/Poate că există un scenariu de scoatere a PSD de la guvernare
EXCLUSIV Tăriceanu pune un diagnostic dur politicii externe duse de Nicușor Dan și Bolojan: Este zero barat/România e ca o frunză-n vânt/ Și Guvernul este inactiv
18:22
Tăriceanu pune un diagnostic dur politicii externe duse de Nicușor Dan și Bolojan: Este zero barat/România e ca o frunză-n vânt/ Și Guvernul este inactiv
EXCLUSIV Tăriceanu denunță reportajul Recorder și protestele de stradă: Vorbim de o URIAȘĂ diversiune
17:16
Tăriceanu denunță reportajul Recorder și protestele de stradă: Vorbim de o URIAȘĂ diversiune
EXCLUSIV Tăriceanu, dezvăluiri fără precedent: Junker mi-a zis că știe despre implicarea serviciilor în actul de justiție/Multe dintre abuzurile din România erau făcute cu girul Bruxelles-ului
16:49
Tăriceanu, dezvăluiri fără precedent: Junker mi-a zis că știe despre implicarea serviciilor în actul de justiție/Multe dintre abuzurile din România erau făcute cu girul Bruxelles-ului
EXCLUSIV Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile
15:55
Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Povestea spărgătorului de nuci

Cele mai noi