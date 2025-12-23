Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Tăriceanu pune un diagnostic dur politicii externe duse de Nicușor Dan și Bolojan: Este zero barat/România e ca o frunză-n vânt/ Și Guvernul este inactiv

Tăriceanu pune un diagnostic dur politicii externe duse de Nicușor Dan și Bolojan: Este zero barat/România e ca o frunză-n vânt/ Și Guvernul este inactiv

23 dec. 2025, 18:22

Într-o intervenție în direct din studioul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a criticat vehement nivelul politicii externe duse de președinte și de premierul țării. Astfel, apreciază liberalul, în prezent retras de pe prima scenă politică, România se îndreaptă spre irelevanță pe plan extern.

În opinia fostului premier, interesele țării noastre nu sunt reprezentante cu adevărat pe plan extern, iar diplomația românească, condusă de Oana Țoiu, nu folosește anumite contexte internaționale care ne-ar putea fi favorabile. Mai mult, diplomația noastră practic nu are nicio valoare, este zero barat, apreciază Călin Popescu Tăriceanu.

România ignoră o posibilă relație cu Polonia

România nu are niciun interes, România este ca o frunză în vânt, bate vântul și ne duce de colo colo. De ce nu construim, de exemplu, o relație apropiată cu Polonia? Ne confruntăm cu aceleași provocări, fie că vorbim de provocări de natură strategică, de amenințări la adresa independenței și suveranității țărilor noastre. Fie că vorbim de problemele de natură economică sau de altă natură, România nu face nimic, în planul politicii externe este zero barat, a completat Tăriceanu.

„Văd că Guvernul cedează”

Pe de altă parte, a mai observat invitatul lui Ionuț Cristache, Guvernul Bolojan pare să fi cedat în fața președintelui în ceea ce privește direcția politicii externe a țării.

Guvernul văd că este inactiv, cu toate că politica externă face parte din programul de guvernare, nu sunt apanajul exclusiv al președintelui. Președintele are, în mod normal, câteva atribuții care nu sunt atribuțiile complete de politică externă. El numește, recheamă ambasadori, semnează tratatele în numele României, dar nu e titularul exclusiv al politicii externe. Și văd că Guvernul cedează.

În acest context, Tăriceanu a evaluat negativ și activitatea ministrului de Externe, Oana Țoiu.

  • Sigur că doamna ministru, iarăși o persoană fără experiență, fără niciun fel de experiență, n-ai cum să te aștepți să vină cu niște lucruri care să reprezinte România în relațiile noastre externe. 

