Scenariu-bombă avansat de Tăriceanu: Bolojan pare că merge la rupere/Poate că există un scenariu de scoatere a PSD de la guvernare

24 dec. 2025, 11:39, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a comentat prestația actualului premier. În opinia invitatului, fost lider al liberalilor, Ilie Bolojan face deliberat anumite gesturi care să ducă la ruperea coaliției. În plus, șeful actual al PNL este incontestabil influențat de USR, apreciază fostul premier.

Invitat de moderatorul emisiunii să evalueze activitatea premierului Bolojan, Călin Popescu Tăriceanu a observat că în mod surprinzător, acesta nu pare preocupat să-și asigure majoritatea în coaliție. Ceea ce duce cu gândul la un plan de rupere a coaliției, anticipează invitatul.

„Dacă forțezi în felul acesta, consecințele sunt ușor previzibile”

Într-o coaliție nu se poate să vină.., chiar dacă ești prim-ministru. Până la urmă ai nevoie de suportul tuturor. Și vrând nevând, tot ajungi la un moment dat în Parlament, când se supune propunerea ta la vot. Dacă nu-ți construiești o majoritate, nu ai consensul în cadrul coaliției, e foarte greu. Merge o dată, de două ori, după aia s-ar putea să se răstoarne căruța. Sau este un demers gândit, anticipat, care urmărește ceva. Ruperea coaliției și o reconfigurare, am dreptul să mă gândesc. Poate e o agenda care nu a divulgat-o, pentru că dacă forțezi în felul acesta, atunci consecințele sunt ușor previzibile. Nu poți să spui că e o surpriză. 

Acesta a mai remarcat că planul de guvernare al lui Bolojan ignoră dezvoltarea economică, favorizând evident instrumentele coercitive. 

Vă spuneam și la început că văd mai mult în loc de guvernare, administrare, văd că în loc să se pună accent pe creșterea economică, se merge pe o politică care utilizează în principal numai instrumente coercitive”, a completat Tăriceanu.

Multe semne de întrebare

În acest context, politicianul de dreapta a menționat și influența neașteptat de mare, din perspectiva sa, a USR, un partid cu un procent neglijabil la alegerile parlamentare din 2024, dar care a primit ministere cheie în Guvern.

  • La guvernare este nu PNL-ul, este primul ministru și cei pe care se sprijină, parcă, ar fi USR-ul. Nu știu, sunt niște lucruri care ridică foarte multe semne de întrebare în privința actului de guvernare. Mi-aș fi dorit… Dar ce-i reprezentanța exact, domnule Gheorghean? Că n-am înțeles.
  • Eu cred că fiecare în guvern trebuie să-și vadă locul. Partidul care este pe locul 3 nu poate să fie vioara întâia în guvern. Nu poate. De la început, croiala a fost prost făcută. Nu dai unui partid care este numărul 3 ca pondere ministere cheie. Mă înțelegeți? Ministere cheie, Apărare, Externe. Sigur că nu poți să-i dai numai ministere de imagine, să spunem. Dar câteva ministere de forță ți le repartizezi tu, dai celui care este partidul numărul 1 și care urmează, probabil, să conducă Guvernul.

