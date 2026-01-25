Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

25 ian. 2026, 12:45, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan
11:20, 23 Jan 2026
Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan
EXCLUSIV Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”
17:08, 22 Jan 2026
Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 ianuarie, de la ora 15.00
16:27, 22 Jan 2026
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 ianuarie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
16:05, 22 Jan 2026
Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
EXCLUSIV Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
15:59, 22 Jan 2026
Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
EXCLUSIV Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România
15:15, 22 Jan 2026
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România
Mediafax
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE
Mediafax
Supraviețuirea, cu orice preț. Cât a plătit Ucraina pentru a opri un atac aerian rusesc
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cele mai importante expoziții de artă din 2026. Ghid de călătorie culturală: de la Cézanne în Elveția la Brâncuși la Berlin și Matisse la Paris
NEWS ALERT Minune pentru Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața? “Nu mai e țintuit la pat, se poate deplasa”
14:12
Minune pentru Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața? “Nu mai e țintuit la pat, se poate deplasa”
ANALIZĂ EXCLUSIV Președintele absent. Fostul șef al spionilor condamnă politica externă dusă de Nicușor Dan: „Este o inadecvare profundă la funcție/Un «mers teleleu» într-o funcție care cere luciditate, ritm și autoritate”
14:11
Președintele absent. Fostul șef al spionilor condamnă politica externă dusă de Nicușor Dan: „Este o inadecvare profundă la funcție/Un «mers teleleu» într-o funcție care cere luciditate, ritm și autoritate”
TEHNOLOGIE Cine este, de fapt, Amelia, „eleva” de extremă-dreapta, care a devenit vedetă pe rețelele de socializare
13:49
Cine este, de fapt, Amelia, „eleva” de extremă-dreapta, care a devenit vedetă pe rețelele de socializare
SPORT Universitatea Craiova e iar lider în Superliga. Filipe Coelho, avertizat de arbitrul Marcel Bîrsan
13:49
Universitatea Craiova e iar lider în Superliga. Filipe Coelho, avertizat de arbitrul Marcel Bîrsan
FLASH NEWS Atacurile Rusiei au devastat rețeaua energetică a Ucrainei: milioane de oameni sunt fără căldură la -20°C. „Corturi de încălzire”, instalate la Kiev
13:46
Atacurile Rusiei au devastat rețeaua energetică a Ucrainei: milioane de oameni sunt fără căldură la -20°C. „Corturi de încălzire”, instalate la Kiev
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie 2026. Report de peste 3,51 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
13:30
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie 2026. Report de peste 3,51 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I

Cele mai noi

Trimite acest link pe