Este oficial. Americanii vor folosi bazele militare din România pentru trupe și echipament. Parlamentul a votat după o ședință cu scandal

A început ședința în Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României. Americanii vor folosi bazele militare din România pentru trupe și echipament. Parlamentul a votat după o ședință cu scandal.

UPDATE 8: Americanii vor folosi bazele militare din România pentru trupe și echipament. Parlamentul a dat aviz pozitiv cu 272 de voturi „pentru”, din 297 de parlamentari prezenți. Au fost 18 voturi împotrivă, 5 abțineri, două respingeri și două abțineri.

UPDATE 7: Radu Miruță a fost huiduit în timpul discursului de la tribuna Parlamentului de către parlamentarii din opoziție. Ministrul Apărării a răbufnit la adresa celor care au criticat inițiativa de dislocare a trupelor americane la bazele din România. Miruță a făcut și o gafă când le-a reproșat celor din opoziție că ascultă de Rusia, la care s-a referit ca fiind un stat din „Apus”, (vestul Europei), nu din Estul Europei.

„Ascultați de stăpânii voștri de la Apus”, a acuzat ministrul Apărării. „Nici nu știți să citiți!”, a strigat Miruță de la tribuna Parlamentului.

UPDATE 6: Anamaria Gavrilă a precizat că partidul POT nu va vota, deoarece solicitarea analizată de CSAT nu a fost făcută publică.

„Aceste cereri se negociază. Nicușor Dan nu ne spune ce se negociază. CSAT a știut să anuleze alegerile, dar nu a știut să ia o decizie ce ține de CSAT. Susținem participarea la acțiunile defensive inițiate de SUA, dar nu putem lua decizii în orb. Nu este decizia Parlamentului. POT va da semnăturile necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan”, a transmis Anamaria Gavrilă de la partidul POT.

UPDATE 5: Scandalul în Parlament continuă, după ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a pledat pentru un aviz pozitiv la solicitarea de dislocare a trupelor americane în România. Membrii SOS au vociferat și au huiduit, în semn de protest.

UPDATE 4: „Nu putem vota și nu ne dăm acordul pe scrisorile și garanțiile lui Nicușor Dan. Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt doar defensive. Doar 64 de parlamentari au consultat acel document clasificat”, a transmis George Simion de la tribuna Parlamentului.

UPDATE 3: Membrii SOS, prezenți la ședința din Parlament, s-au opus solicitării de dislocare a trupelor americane pe teritoriul României. Aceștia au protestat cu pancarte și i-au acuzat pe ceilalți parlamentari de minciună.

UPDATE 2: „Ne aflăm într-un context de securitate fără precedent. Conflictul din Orientul Mijlociu se suprapune peste războiul din Ucraina. România are dreptul și responsabilitatea de a contribui la consolidarea securității regionale în zona de sud-est a Europei”, a declarat liderul PSD Sorin Grindeanu.

UPDATE:. Parlamentul României adoptă solicitarea președintelui României, înaintată prim-ministrului, după consultarea CSAT-ului. Această hotărâre a fost adoptată de Parlament și Senat în ședința comună de astăzi, a declarat senatoarea PNL Pauliuc Nicoleta.

Aproximativ 500 de militari americani și echipamente vor fi dislocate, temporar, la bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii, în contextul războiului din Iran.

Anunțul lui Nicușor Dan despre solicitarea americanilor

Președintele Nicușor a subliniat că este vorba de echipamente militare defensive și a transmis românilor că nu există motive de îngrijorare.

„E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu. Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.

În măsura în care Parlamentul aprobă în ședință, ele vor fi dislocate în baza parteneriatului România-SUA, o colaborare similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a menționat liderul.

Baza de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită de americani și pentru misiunile din Afganistan de repatriere a soldaților. SUA au cerut folosirea bazei și anul trecut, când au atacat Iranul, însă baza nu a mai fost folosită pentru că nu a mai fost nevoie.

