România, o țintă pentru Iran din cauza ajutorului acordat SUA? Experta Ioana Bercean analizează riscurile: „Dacă ar ataca, ar intra în conflict cu un stat NATO”

Ioana Constantin Bercean, doctor în relații internaționale, a discutat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, despre riscul că Iranul ar putea percepe detașarea trupelor americane în România, ca un semn de ostilitate din partea țării noastre.

Cu doar câteva ore înainte ca Parlamentul să aprobe dislocarea trupelor și echipamentelor americane în România, experta Ioana Constantin Bercean a cântărit riscurile pe care și le asumă țara noastră în relația cu Iranul.

Întreabată de jurnalistul Ionuț Cristache dacă există posibilitatea ca România să intre într-un conflict cu Iranul, din cauza ajutorului acordat SUA, specialista în relații internaționale a afirmat că este puțin probabil.

„Răspunsul este, 80-90% înspre nu.

România poate să intre în acest joc de război. Dar România este mult prea departe ca să reprezinte un factor, care ar putea influența, într-un fel sau altul, ceea ce va urma. Locațiile luate la țintă de dronele și rachetele iraniene sunt cele din Golf . De ce?

Pentru că dacă ar ataca direct România, ar intra în conflict cu un stat membru NATO. Și vedem cum funcționează Articolul 5 și sigur că Iranul nu dorește asta. România nu ar fi o țintă”, a declarat Ioana Constantin Bercean.

