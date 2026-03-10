CONTROVERSĂ Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect războiul din Iran. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în 2026
Adrian Năstase a vorbit, la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache„, incidentul în care a fost implicată fiica minoră a lui Victor Ponta, care nu a fost primită la îmbarcarea într-un zbor ce urma să evacueze românii blocați în zona de conflict din Orientul Mijlociu.
Fostul premier, Adrian Năstase, a precizat că incidentul în care a fost implicată fiica lui Ponta este un eșec diplomatic, care se reflectă negativ nu numai asupra Oanei Țoiu, ci și asupra României.
„Este o gafă teribilă, o mizerie în plan uman, o gafă diplomatică evident. Un semnal nefericit și în afară, nu numai în interior. Colegii din ministerele din afară au relatări ale acestei povești. Nu-i face bine doamnei ministru și României ca atare”, a declarat Adrian Năstase.