Adrian Năstase a vorbit, la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache„, incidentul în care a fost implicată fiica minoră a lui Victor Ponta, care nu a fost primită la îmbarcarea într-un zbor ce urma să evacueze românii blocați în zona de conflict din Orientul Mijlociu.

Fostul premier, Adrian Năstase, a precizat că incidentul în care a fost implicată fiica lui Ponta este un eșec diplomatic, care se reflectă negativ nu numai asupra Oanei Țoiu, ci și asupra României.