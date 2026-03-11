Moscova se confruntă cu întreruperi masive ale internetului în contextul în care autoritățile ar vrea să testeze controale suplimentare asupra infrastructurii web a țării, scrie Bloomberg. Semne ale întreruperilor de internet au început să apară încă de săptămânile trecute și s-au intensificat încă de atunci, arată serviciul de urmărire a întreruperilor de rețea Sboy.rf.

Deși moscoviții s-au plâns de conexiuni instabile sau de pierderea completă a serviciului din partea celor mai mari operatori de telefonie mobilă și de întreruperi ale Wi-Fi-ului în sistemul de metrou al orașului, autoritățile nu au explicat pe deplin întreruperea.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că întreruperile de internet din Moscova vor avea loc atâta timp cât este necesar „pentru a asigura siguranța cetățenilor” din cauza atacurilor ucrainene.

Autoritățile regionale din Moscova au recurs de mai multe ori la întreruperi temporare ale internetului mobil în anul 2025, pe fondul amenințărilor cu drone din partea Ucrainei. În unele zone, accesul la datele mobile a fost întrerupt și săptămâni întregi. Cu toate acestea, întreruperi semnificative ale rețelei de internet din Moscova nu au mai fost înregistrate din luna mai, când ucrainenii au atacat cu drone înainte de parada militară de Ziua Victoriei.

Traficul mobil reprezintă aproximativ 50% până la 70% din totalul utilizării internetului în Rusia, iar afacerile din capitală au suferit pierderi de până la 5 miliarde de ruble (55 de milioane de dolari) în cinci zile, scrie Kommersant.

În ciuda întreruperilor, unele site-uri permise funcționează

Totuși, locuitorii Moscovei au raportat că, în timpul întreruperii, accesul la platformele „incluse pe lista albă” aprobate de guvern pentru servicii esențiale a fost încă posibil, ceea ce ar putea indica faptul că autoritățile testează modul în care sistemul ar putea funcționa în timpul unor închideri mai ample.

Sistemul „listei albe” nu este specific Rusiei. Iranul a restricționat în mod repetat accesul global la internet în perioadele de tulburări și în războiul actual cu Israelul și SUA, menținând în același timp deschise anumite servicii interne, cum ar fi portalurile bancare și guvernamentale, prin intermediul unei rețele controlate de stat.

