Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa

Viața pe o navă de croazieră poate părea extrem de atrăgătoare pentru turiști și pentru anumite roluri ale echipajului, dar cine câștigă cu adevărat mulți bani? Un expert a împărtășit adevărul despre cine câștigă cel mai mult lucrând la bord.

Există multe roluri diferite pe o navă de croazieră, de la lucrul în bucătărie, barman, curățenie, divertisment și, bineînțeles, căpitanul și ofițerii superiori. S-ar putea să fie o surpriză să descoperiți cine câștigă cel mai mare salariu dintre toți.

Indiciu, nu este căpitanul

Postând pe YouTube sub titlul „Cruising As Crew”, experta Lucy a distribuit un videoclip intitulat „Cine face DE FAPT cei mai mulți bani pe navele de croazieră: Salariile echipajului DEZVĂLUITE”, în care analizează cele mai și mai puțin dorite roluri pe mare.

S-ar putea să fiți surprinși să aflați cine câștigă acasă cei mai mulți bani… indiciu, nu este căpitanul, chiar dacă poate câștiga acasă între „10.000 și 13.000 de lire sterline pe lună”.

Lucy a explicat: „Eu analizez cum funcționează de fapt salariile pe vasele de croazieră, de ce salariul nu este întotdeauna egal cu potențialul de câștig și care roluri la bord pot aduce, în liniște, mult mai mult decât se așteaptă oamenii.”

„Oamenii cred, pe bună dreptate, că gradul este egal cu bani. Căpitanul este încărcat, ofițerii fac profit, iar echipajul de jos pur și simplu se descurcă? Cred că acest mit provine din logica terestră”, a sfătuit Lucy.

Personalul invizibil

De asemenea, a precizat că salariile pot varia foarte mult între liniile de croazieră, dar nu este o regulă generală.

„Când te uiți la oamenii care lucrează în comerț cu amănuntul sau în servicii, banii nu sunt primul lucru care îți vine în minte și cred că faptul că, dacă se întâmplă ceva cu nava, căpitanul trebuie să rămână la bord până când toată lumea pleacă și își riscă potențial viața, ai crede că ar profita la maximum”, a adăugat ea.

Diferența de uniforme amplifică, de asemenea, această percepție, a explicat experta, spunând că „uniformele elegante” și „titlurile elegante” ale acestor roluri de conducere întăresc ideea că ele profită la maximum.

De fapt, vânzătorii care lucrează pe bază de comision sunt cei care câștigă mulți bani, în ciuda faptului că sunt „invizibili”.

„Pe navele de croazieră, salariul nu este egal cu potențialul de câștig… cineva fără calificări oficiale într-un rol de vânzare cu amănuntul sau în vânzări poate câștiga mai mult decât cineva cu zeci de ani de experiență, deoarece pasagerii nu văd structurile de comisioane, pragul de bonusuri, concursurile de vânzări, fluctuațiile de câștiguri bazate pe itinerariu și cât cheltuiesc oaspeții impulsiv în vacanță”, a dezvăluit ea.

Totul se reduce la câștigurile din comisioane

Există două tipuri diferite de roluri pe o navă de croazieră, căpitanul, inginerii, personalul medical și echipa de punte având toți un salariu fix, astfel încât salariul lor este „stabil, previzibil și plafonat”. Aceștia sunt plătiți indiferent dacă nava este plină sau goală, indiferent dacă pasagerii cheltuiesc sau nu. Dacă este o zi pe mare sau o zi în port, sunt plătiți la fel.”

Apoi, există lucrătorii pe bază de comision, pe care Lucy îi dă ca exemplu vânzările de bijuterii și genți de lux sau gazda unui cazinou.

„Acest venit poate fluctua enorm, deoarece depinde de cheltuielile pasagerilor. Pe o navă plină, cu itinerariul potrivit și o mulțime bună de oameni, aceste roluri pot depăși cu mult veniturile ofițerilor. „Nu vinzi lucruri de strictă necesitate, vinzi emoție… oamenii cheltuiesc mai mulți bani în vacanță.”

Dacă ai fost vreodată tentat să lucrezi pe o navă de croazieră, Lucy îți împărtășește adesea sfaturi despre cum să obții rolul visurilor tale.

Recomandarea autorului: Ce SALARIU primește un bucătar român pe un vas de croazieră, acum, în 2023. Are cazare și 3 mese pe zi asigurate