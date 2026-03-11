Prima pagină » Social » Eric Topol, expert în longevitate, recomandă dieta infailibilă pentru a trăi peste 100 de ani

Eric Topol, expert în longevitate, recomandă dieta infailibilă pentru a trăi peste 100 de ani

11 mart. 2026, 17:08, Social
Eric Topol, expert în longevitate, recomandă dieta infailibilă pentru a trăi peste 100 de ani

Domeniul longevității a cunoscut o revoluție datorită cercetărilor efectuate de cardiologul Eric Topol. Fondatorul Institutului de Cercetare Scripps din California a secvențiat genomurile a 1.400 de persoane cu vârste cuprinse între 80 și 105 ani, fără boli cronice grave .

Dieta infailibilă pentru a trăi peste 100 de ani

Una dintre principalele concluzii la care s-a ajuns este că doar 20% din îmbătrânire are loc „în mod natural”, în timp ce restul de 80% depinde de dietă și de obiceiurile de viață . Prin urmare, dieta antiinflamatoare mediteraneană joacă un rol crucial ca strategie nutrițională validată pentru prelungirea duratei de viață, relatează El Economista.

La 71 de ani, Topol, în urma cercetărilor sale, a decis să renunțe la consumul de carne roșie și a urmat o dietă antiinflamatoare timp de 45 de ani. Printre mesele sale cele mai obișnuite se numără iaurtul grecesc și granola la micul dejun, nucile ca gustări pe parcursul zilei și salatele consistente.

Potrivit acestui expert, sistemul imunitar este unul dintre cele mai importante elemente pentru o îmbătrânire sănătoasă , deoarece protejează împotriva bolilor cardiovasculare și neurodegenerative fără a genera inflamație. Aceasta este ceea ce se numește inflammaging (o combinație de inflamație și îmbătrânire), care poate face toată diferența.

Rolul important al dietei mediteraneene

Această dietă prioritizează alimentele proaspete, minim procesate: legume, fructe, leguminoase, semințe, ulei de măsline extravirgin, fructe de mare, pește și carne de pasăre. În acest sens, acizii grași omega-3 se numără printre cei mai esențiali compuși pentru sănătatea creierului și pentru prevenirea bolilor neurodegenerative , cum ar fi Alzheimerul.

Prioritizarea leguminoaselor ajută la reducerea consumului excesiv de carne roșie, care este asociată cu o inflamație sistemică crescută. În orice caz, adulților în vârstă li se recomandă să își crească moderat aportul de proteine ​​pentru a-și păstra masa musculară, dar fără a exagera.

Printre cele mai dăunătoare alimente care promovează inflamația în organism se numără alimentele ultra-procesate, deoarece sunt pline de zaharuri, făinuri rafinate, grăsimi trans și aditivi chimici. Mai multe studii leagă consumul regulat al acestor alimente de un risc crescut de boli de inimă, diabet și cancer .

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Cinci alimente congelate pe care ar trebui să le ai mereu în casă. Reduc inflamația și întăresc imunitatea
16:01
Cinci alimente congelate pe care ar trebui să le ai mereu în casă. Reduc inflamația și întăresc imunitatea
LIFESTYLE Specialiștii au dat verdictul. De câte ore de somn avem nevoie, de fapt, pentru a fi odihniți
15:39
Specialiștii au dat verdictul. De câte ore de somn avem nevoie, de fapt, pentru a fi odihniți
AUTO Cât câștigă un parcagiu într-o zi de „muncă”, în Iași. În București, „salariul” e dublu
11:13
Cât câștigă un parcagiu într-o zi de „muncă”, în Iași. În București, „salariul” e dublu
Gândul de Vreme Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
10:39
Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
EXCLUSIV Bărbatul măcelărit la Crevedia antrena câini pentru unul dintre cei mai temuți lideri interlopi. Dulăii păzeau balta lui Petre Geamănu
05:00
Bărbatul măcelărit la Crevedia antrena câini pentru unul dintre cei mai temuți lideri interlopi. Dulăii păzeau balta lui Petre Geamănu
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Vaccinul antigripal universal, tot mai aproape de realitate
ENERGIE După atacurile asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, Iranul amenință că prețul țițeiului va ajunge la 200 de dolari/baril dacă războiul continuă
18:22
După atacurile asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, Iranul amenință că prețul țițeiului va ajunge la 200 de dolari/baril dacă războiul continuă
ULTIMA ORĂ SUA va folosi bazele militare din România. Sorin Grindeanu: „România a dovedit prin acest vot că dorește întărirea parteneriatului cu Statele Unite”
18:16
SUA va folosi bazele militare din România. Sorin Grindeanu: „România a dovedit prin acest vot că dorește întărirea parteneriatului cu Statele Unite”
TEHNOLOGIE Ce trebuie să dezactivezi la WhatsApp pentru a preveni atacurile cibernetice
18:04
Ce trebuie să dezactivezi la WhatsApp pentru a preveni atacurile cibernetice
ACTUALITATE Escrocherie de sezon. O femeie din Gorj a fost convinsă să achite 150.000 de lei pentru un stand la Târgul de Crăciun din Craiova
18:02
Escrocherie de sezon. O femeie din Gorj a fost convinsă să achite 150.000 de lei pentru un stand la Târgul de Crăciun din Craiova
CINEMA Cu ce delicatese se vor delecta vedetele de la Hollywood la gala Oscar. Care este meniul și supriza de la final
17:49
Cu ce delicatese se vor delecta vedetele de la Hollywood la gala Oscar. Care este meniul și supriza de la final
REACȚIE Mircea Geoană, fostul nr. 2 în NATO, comentează decizia CSAT de a permite americanilor să folosească bazele din România: „Va consolida și Parteneriatul Strategic”
17:45
Mircea Geoană, fostul nr. 2 în NATO, comentează decizia CSAT de a permite americanilor să folosească bazele din România: „Va consolida și Parteneriatul Strategic”

Cele mai noi

Trimite acest link pe