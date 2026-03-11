Eric Topol, expert în longevitate, recomandă dieta infailibilă pentru a trăi peste 100 de ani

Domeniul longevității a cunoscut o revoluție datorită cercetărilor efectuate de cardiologul Eric Topol. Fondatorul Institutului de Cercetare Scripps din California a secvențiat genomurile a 1.400 de persoane cu vârste cuprinse între 80 și 105 ani, fără boli cronice grave .

Dieta infailibilă pentru a trăi peste 100 de ani

Una dintre principalele concluzii la care s-a ajuns este că doar 20% din îmbătrânire are loc „în mod natural”, în timp ce restul de 80% depinde de dietă și de obiceiurile de viață . Prin urmare, dieta antiinflamatoare mediteraneană joacă un rol crucial ca strategie nutrițională validată pentru prelungirea duratei de viață, relatează El Economista.

La 71 de ani, Topol, în urma cercetărilor sale, a decis să renunțe la consumul de carne roșie și a urmat o dietă antiinflamatoare timp de 45 de ani. Printre mesele sale cele mai obișnuite se numără iaurtul grecesc și granola la micul dejun, nucile ca gustări pe parcursul zilei și salatele consistente.

Potrivit acestui expert, sistemul imunitar este unul dintre cele mai importante elemente pentru o îmbătrânire sănătoasă , deoarece protejează împotriva bolilor cardiovasculare și neurodegenerative fără a genera inflamație. Aceasta este ceea ce se numește inflammaging (o combinație de inflamație și îmbătrânire), care poate face toată diferența.

Rolul important al dietei mediteraneene

Această dietă prioritizează alimentele proaspete, minim procesate: legume, fructe, leguminoase, semințe, ulei de măsline extravirgin, fructe de mare, pește și carne de pasăre. În acest sens, acizii grași omega-3 se numără printre cei mai esențiali compuși pentru sănătatea creierului și pentru prevenirea bolilor neurodegenerative , cum ar fi Alzheimerul.

Prioritizarea leguminoaselor ajută la reducerea consumului excesiv de carne roșie, care este asociată cu o inflamație sistemică crescută. În orice caz, adulților în vârstă li se recomandă să își crească moderat aportul de proteine ​​pentru a-și păstra masa musculară, dar fără a exagera.

Printre cele mai dăunătoare alimente care promovează inflamația în organism se numără alimentele ultra-procesate, deoarece sunt pline de zaharuri, făinuri rafinate, grăsimi trans și aditivi chimici. Mai multe studii leagă consumul regulat al acestor alimente de un risc crescut de boli de inimă, diabet și cancer .

Recomandările autorului: