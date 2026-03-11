Prima pagină » Actualitate » Guvernul Bolojan taie sute de milioane de lei din bugetul Educației pentru 2026. Și salariile profesorilor sunt afectate

Bianca Dogaru
11 mart. 2026, 17:04, Actualitate
Guvernul Bolojan taie sute de milioane de lei din bugetul Educației pentru 2026. Și salariile profesorilor sunt afectate

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget pentru anul 2026, care prevede suma de 62 de miliarde de lei pentru Ministerul Educației și Cercetării. Această cifră reprezintă doar 3,03% din PIB estimat pentru anul viitor. Deși suma totală pare mai mare față de ce s-a cheltuit efectiv anul trecut, ea este de fapt mai mică cu 622 de milioane lei față de alocarea inițială din 2025.

Cea mai importantă scădere apare la capitolul destinat salariilor profesorilor și angajaților din școli și universități. Proiectul propune 35,9 miliarde de lei pentru cheltuielile de personal, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 1,9 miliarde de lei față de bugetul stabilit anul trecut.

Reduceri masive la cheltuielile de personal

În timp ce fondurile pentru salarii scad, guvernul alocă și mai mulți bani pentru bunuri și servicii. Acest capitol crește cu peste 30%, parțial pentru a acoperi majorarea costului standard per elev. De asemenea, proiectul prevede sume mai mari pentru proiectele de finanțare prin PNRR și alte programe cu fonduri europene, necesare pentru continuarea investițiilor deja începute în sistemul de învățământ.

Legea Educației rămâne neaplicată

Finanțarea propusă rămâne departe de pragul stabilit prin Legea Învățământului preuniversitar. Conform legii, educația ar trebuie să primească minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat. La nivelul anului 2026, acest lucru ar însemna o alocare de peste 129 miliarde de lei. Bugetul propus acum este cu aproape 67 de miliarde de lei mai mic decât prevede legea.

Proiectul se află în dezbatere publică și urmează să primească votul final în Parlament, unde mai poate suferi modificări.

Documentul integral poate fi consultat AICI.

