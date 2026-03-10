Fostul prim-ministru, Adrian Năstase, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, despre un moment surprins în urmă cu 26 de ani și care s-a viralizat recent. Imaginile îl înfățișează pe Năstase, în timp ce face îl numește „cavaler de Cornu” pe Lucian Mîndruță, care îngenunchează în fața fostului oficial.

Adrian Năstase a rememorat după 26 de ani scena în care Lucian Mîndruță i-a propus fostului prim-ministru o scenă care să marcheze prezența acestuia la ferma de la Cornu. Năstase a dezvăluit că întreaga secvență a fost ideea lui Mîndruță. Actualul influencer a îngenuncheat în fața fostului prim-ministru care a folosit o sabie japoneză pentru a-l numi cavaler de Cornu.

„Repetând această poveste mi-am amintit de reclamele de la televiziuni. Se reiau pe ideea să le învățăm pe dinafară. Mîndruță a vrut să sublinieze prezența lui la Conu și m-am bucurat să facem un dialog, chiar povestea asta face parte din acel dialog, la inițiativa lui. E o secvență pe care nu cred că o mai apreciază atât de mult”, a declarat Adrian Năstase.