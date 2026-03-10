Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Adrian Năstase rememorează episodul cu Lucian Mîndruță „cavaler de Cornu” și povestește cum au ajuns la ceremonial

Adrian Năstase rememorează episodul cu Lucian Mîndruță „cavaler de Cornu” și povestește cum au ajuns la ceremonial

Ruxandra Radulescu
10 mart. 2026, 16:47, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Fostul prim-ministru, Adrian Năstase, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, despre un moment surprins în urmă cu 26 de ani și care s-a viralizat recent. Imaginile îl înfățișează pe Năstase, în timp ce face îl numește „cavaler de Cornu” pe Lucian Mîndruță, care îngenunchează în fața fostului oficial.

Adrian Năstase a rememorat după 26 de ani scena în care Lucian Mîndruță i-a propus fostului prim-ministru o scenă care să marcheze prezența acestuia la ferma de la Cornu. Năstase a dezvăluit că întreaga secvență a fost ideea lui Mîndruță. Actualul influencer a îngenuncheat în fața fostului prim-ministru care a folosit o sabie japoneză pentru a-l numi cavaler de Cornu.

„Repetând această poveste mi-am amintit de reclamele de la televiziuni. Se reiau pe ideea să le învățăm pe dinafară. Mîndruță a vrut să sublinieze prezența lui la Conu și m-am bucurat să facem un dialog, chiar povestea asta face parte din acel dialog, la inițiativa lui. E o secvență pe care nu cred că o mai apreciază atât de mult”, a declarat Adrian Năstase.

