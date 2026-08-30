Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Contul meu
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Mostenire de viață by Allianz-Tiriac
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 31 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 31 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mirabela Năstase
Publicat:
30.08.2026, 17:33
WhatsApp icon
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Comentarii
0
Lasă un răspuns
Anulează răspunsul
Trebuie să fii
autentificat
pentru a publica un comentariu.
Intră în cont pentru a comenta
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.
Recomandarea video
Citește și
EXCLUSIV
Război total între USR și Nicușor Dan? Bușcu: Dacă președintele încearcă o „schemă Veștea”, populația va trece de partea USR
11:41, 28 Aug 2026
EXCLUSIV
Cui face jocurile amendamentul Fritz? Doru Bușcu: PSD a călcat pe greblă/USR-ul devenise ținta prin discurs a PSD
11:09, 28 Aug 2026
EXCLUSIV
După Bolojan potopul. Bușcu: Se află într-un război politic personal/Omori pe toată lumea ca să ce?
17:21, 27 Aug 2026
EMISIUNI
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 28 august, de la ora 15.00
16:08, 27 Aug 2026
EXCLUSIV
Ne-am autofaultat de 770 milioane de euro. Doru Bușcu: Partidelor nu le-a păsat de legea salarizării/Vina e politică
15:54, 27 Aug 2026
EXCLUSIV
Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin
13:55, 27 Aug 2026
Mediafax
Descoperire despre un condiment foarte folosit: ar putea proteja vasele de sânge
Digi24
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să lingi cratița și pe dosul afumat”
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine a inventat weekendul? Cum au ajuns oamenii să aibă două zile libere
RĂZBOI
Ucraina vrea să grăbească accesul la banii europeni pentru război. Noul ministru al Apărării promite aliaților un plan „clar”
19:13
FLASH NEWS
O USR-istă a descoperit problemele din București. Lumea o ceartă în comentarii pentru că nu le-a rezolvat
18:52
INCIDENT
Acte false, descoperite asupra unui cetățean străin pe Otopeni. Unde urma să ajungă
18:44
MILITAR
Rusia dublează orele de pregătire militară din școli. Elevii vor învăța să folosească arme, drone și tactici de prim ajutor pe front
18:23
FLASH NEWS
Noua alianță militară din lumea musulmană prinde contur. Turcia, Arabia Saudită și Pakistan se reunesc la Istanbul
17:50
FOTO-VIDEO
Nicuşor Dan, vizită la Baza „Mihail Kogălniceanu” cu delegaţia Congresului SUA. A mâncat porumb fiert şi s-a fotografiat cu soldații americani
17:50
Cele mai noi
Cele mai noi
19:13
Ucraina vrea să grăbească accesul la banii europeni pentru război. Noul ministru al Apărării promite aliaților un plan „clar”
18:52
O USR-istă a descoperit problemele din București. Lumea o ceartă în comentarii pentru că nu le-a rezolvat
18:44
Acte false, descoperite asupra unui cetățean străin pe Otopeni. Unde urma să ajungă
18:23
Rusia dublează orele de pregătire militară din școli. Elevii vor învăța să folosească arme, drone și tactici de prim ajutor pe front
17:50
Noua alianță militară din lumea musulmană prinde contur. Turcia, Arabia Saudită și Pakistan se reunesc la Istanbul
Vezi toate articolele
×
Caută
×
Trimite acest link pe
WhatsApp icon
mai multe...