Tânărul găsit decedat în mare, la Costinești, sâmbătă seara, 29 august, a fost identificat de polițiști. Victima avea 22 de ani și venise pe litoral din județul Botoșani, împreună cu mai mulți prieteni.

Victima avea doar 22 de ani

Potrivit IPJ Constanța, în urma verificărilor și investigațiilor desfășurate de polițiști, persoana găsită decedată în apa mării a fost identificată. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 22 de ani.

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Conform unor surse, victima ar fi F. I., un tânăr din județul Botoșani, care se afla pe litoral în vacanță, alături de câțiva prieteni. Din primele cercetări efectuate la fața locului, anchetatorii nu au identificat urme vizibile de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă

Reamintim că, sâmbătă, 29 august 2026, în jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că, în apa mării, în zona localității Costinești, a fost descoperit cadavrul unei persoane.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia, precum și criminaliști, care au efectuat cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, unde urma să fie efectuată autopsia pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.