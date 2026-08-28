Scandalul provocat de validarea în Senat a Legii Integrității, care îl lasă fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a scos la iveală nivelul de prostie și de lipsă de viziune din partide, mai ales din PSD, a declarat jurnalistul și publicistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

În opinia invitatului lui Ionuț Cristache în studioul Gândul, PSD a greșit luptându-se pentru această lege, căci are propriile victime, zeci de primari aleși pe listele sale.

De ce a trecut legea ANI

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

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Ionuț Cristache: Când a fost voință politică pe Legea Integrității, aia au reușit să treacă. Cu amendamentul Fritz, cu votul lui Bolojan, cu votul celor de la AUR, acolo voință politică s-a găsit.

Doru Bușcu: Mi se pare o prostie amendamentul Fritz.

Ionuț Cristache: Nu știu, e o prostie, nu e o prostie, dar e dovada faptului că dacă vor, pot.

Doru Bușcu: Pentru AUR e bine că AUR nu are primari. Dar să fii PSD și ca să-l dai pe unul, să-l avariezi pe Fritz, îți avariezi tu 40 de oameni…

PSD a călcat pe greblă

Ionuț Cristache: Dar tu crezi că a fost exclusiv voința PSD-ului aici?

Doru Bușcu: În orice caz, dacă n-a fost o voință exterioară, nivelul de prostie la care au ajuns anumite partide justifică astfel de gesturi. E un fel de a călca în greblă. Au zis băi, gata, mă duc acum și-l rad pe Fritz. Pentru că ei, cineva le-a spus că atacând USR-ul…

De ce a devenit Fritz o țintă

Ionuț Cristache: Dar de ce a devenit Fritz o țintă? Eu n-am înțeles.

Doru Bușcu: Pentru că USR-ul devenise ținta prin discurs a PSD-ului. Ne amintim că dintr-o dată a început să ia, ciuma, pesta USR-ului.

Ionuț Cristache: Dar nu e ca și cum era vreun performer politic Fritz. Nu e ca și cum ar dusese partidul la 30%.

Doru Bușcu: Dar trebuie să spui ceva și când n-ai ce să spui mai bine inventezi un dușman asupra căruia te năpustești. Ne uităm la Putin. Îi trebuia lui Putin Ucraina? Să fim serioși. Ataca vreodată NATO? El avea nevoie de un război. Că a intrat, a călcat într-o greblă, nu s-a așteptat…

USR a formatat discursul agresiv

În opinia redactorului-șef Cațavencii, USR culege acum roadele campaniei sale de ani de zile de atacuri la adresa oponenților politici.